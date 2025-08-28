localsearch

Schweizer KMU verschenken digitales Marktpotenzial - Studie zeigt massiven Nachholbedarf

Die neue Studie "KMU Digital Pulse 2025" von localsearch und der Hochschule Luzern (HSLU) zeigt: Zwischen den digitalen Erwartungen der Schweizer Bevölkerung und dem Angebot der KMU klafft ein tiefer Graben.

So wünschen sich 77 % der Bevölkerung, Dienstleistungen von KMU online suchen und direkt buchen zu können - doch nur 3 % der KMU erfüllen dieses Bedürfnis vollständig. Besonders die digitale Buchung entwickelt sich dabei zum entscheidenden Faktor: Mehr als jede zweite Person (56 %) gibt an, Anbieter mit Online-Buchungsmöglichkeit klar zu bevorzugen. Für die Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen ist sie sogar für fast 70 % ausschlaggebend bei der Wahl eines KMU. "Die Erwartung der Kundschaft ist eindeutig: Dienstleistungen müssen online buchbar sein. Wer diese Chance nicht nutzt, verliert Sichtbarkeit, Vertrauen und Umsatz", warnt localsearch-CEO Stefano Santinelli.

Auch bei der Online-Präsenz besteht grosser Aufholbedarf: Während 82 % der Menschen digitale Informationen über KMU-Dienstleistungen erwarten, verfügt nur rund ein Drittel (36 %) der KMU über eine eigene Website. Besonders kritisch ist die Situation bei Mikrounternehmen (1-9 Mitarbeitende), die 90 % aller KMU ausmachen. Von ihnen haben lediglich 33 % eine Website - und sind damit für die Mehrheit der Kundschaft kaum sichtbar. "Fehlende Online-Präsenz bedeutet verlorenes Geschäft", so Santinelli.

Hinzu kommt: Künstliche Intelligenz verändert rasant, wie Kundinnen und Kunden KMU finden. Bereits jede fünfte Person nutzt Tools wie ChatGPT oder Copilot zur Suche, künftig werden es rund 50 % sein. Die Studie zeigt ausserdem: 39 % der Befragten können sich sogar vorstellen, Termine künftig direkt per sprachbasierter KI zu vereinbaren. "Digitale Sichtbarkeit endet nicht bei Google - im KI-Zeitalter entscheidet die Präsenz in intelligenten Systemen darüber, ob ein KMU überhaupt wahrgenommen wird", erklärt Santinelli.

Die Ergebnisse verdeutlichen: Digitale Informationen und Buchungsmöglichkeiten sind längst kein "Nice-to-have" mehr, sondern ein entscheidendes Auswahlkriterium über alle Altersgruppen hinweg. "Die Schweiz ist digital - ihre KMU sind es oft noch nicht", fasst Santinelli zusammen. "Wer jetzt keine digitale Brücke zu seinen Kunden baut, riskiert Umsatz und Zukunft."

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

