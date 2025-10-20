PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von localsearch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

localsearch

localsearch Success Story: Arlequin Bar steigert Gästezahlen um ein Viertel

Zürich (ots)

In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der KMU in der Schweiz, berichtet Luis Nunes wie er mit einem neuen Web-Auftritt mehr Online-Reservierungen und Gäste erhält.

Im Herzen von Sion hat sich die Restaurant-Bar Arlequin innerhalb kurzer Zeit zu einer festen Grösse in der lokalen Gastroszene entwickelt. Das Team rund um Inhaber Luis Nunes setzte dabei von Beginn an auf eine professionelle Online-Präsenz, realisiert mit den digitalen Lösungen von localsearch.

Arlequin Bar ist eine der führenden Restaurant-Bars in Sion

Um schnell bekannt zu werden, beauftragte das Arlequin-Team localsearch mit der Entwicklung einer neuen Website und der Optimierung des Online-Auftritts. Gäste finden das Lokal nun spielend leicht in Google und Co., können direkt reservieren und ihre positiven Erlebnisse in Bewertungen teilen. Der Erfolg lässt sich klar beziffern: Die Arlequin-Bar verzeichnet rund ein Viertel mehr Gäste und hat sich zu einer der führenden Restaurant-Bars in Sion etabliert.

"Als wir Arlequin 2022 eröffneten, waren wir neu in der Gastroszene von Sion. localsearch hat uns geholfen, sichtbarer zu werden. Heute kennt man uns: Die Leute suchen uns, reservieren online und empfehlen uns weiter. Diesen Erfolg spüren wir jeden Tag", sagt Luis Nunes.

Zielgerichtete Online-Strategie mit localsearch bringt mehr Gäste

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Arlequin und localsearch ist eine digitale Präsenz entstanden, die auf die Bedürfnisse des Gastronomiebetriebs zugeschnitten ist. Neben der Website sorgen gezielte Online-Massnahmen dafür, dass potenzielle Gäste die Restaurant-Bar schnell finden und unkompliziert buchen können.

"Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie eine klare digitale Strategie KMU in kurzer Zeit voranbringen kann", betont das Team von localsearch. Luis Nunes und seine Mitarbeitenden haben nun die Freiheit, sich ganz auf das Erlebnis der Gäste im Restaurant und an der Bar zu konzentrieren.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

Pressekontakt:

localsearch (Swisscom Directories AG)
Stefan Wyss, Head of Communications
T +41 58 262 76 82
stefan.wyss@localsearch.ch

Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von localsearch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: localsearch
Weitere Storys: localsearch
Alle Storys Alle
  • 13.10.2025 – 09:55

    localsearch erklärt: B2B- und B2C-Marketing verstehen und gezielt nutzen

    Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themenserie "Digitales 1x1 für KMU", worin sich B2B- und B2C-Marketing unterscheiden und wie KMU passende Strategien entwickeln. B2B- und B2C-Marketing prägen die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kundschaft erreichen und Geschäftsbeziehungen gestalten. Beide Ansätze folgen nicht nur eigenen Regeln, Zielsetzungen und ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:13

    localsearch erklärt: Sichtbar bleiben trotz Zero-Click-Suche

    Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themenserie "Digitales 1x1 für KMU", was genau Zero-Click-Suchen sind und welche Chancen und Risiken sie für Unternehmen bergen. Zero-Click-Suchen verändern das digitale Marketing grundlegend. Dabei antworten Suchmaschinen direkt auf Anfragen, ohne dass ein Klick auf eine externe Website notwendig wird. Mit den neuen KI-generierten Antwortboxen, den sogenannten AI Overviews, ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:01

    Schweizer KMU verschenken digitales Marktpotenzial - Studie zeigt massiven Nachholbedarf

    Zürich (ots) - Die neue Studie "KMU Digital Pulse 2025" von localsearch und der Hochschule Luzern (HSLU) zeigt: Zwischen den digitalen Erwartungen der Schweizer Bevölkerung und dem Angebot der KMU klafft ein tiefer Graben. So wünschen sich 77 % der Bevölkerung, Dienstleistungen von KMU online suchen und direkt buchen zu können - doch nur 3 % der KMU erfüllen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren