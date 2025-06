localsearch

localsearch erklärt: Warum KMU jetzt auf GEO setzen sollten

Zürich (ots)

localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU", wie KI die SEO-Landschaft verändert und warum GEO immer wichtiger wird.

KI verändert, wie Suchmaschinen funktionieren. Sie zeigt oft direkt eine Antwort, ohne dass Nutzer auf eine Website klicken müssen. "Unternehmen müssen ihre Inhalte nun so aufbereiten, dass sie auch von KI erkannt und genutzt werden können", erklären die Experten von localsearch, dem führenden Marketing- und Werbepartner für Schweizer KMU.

KI verändert die Online-Suche

Eine aktuelle Studie von ZipTie zeigt: Nur 20 Prozent der Quellen, die Google für KI-Antworten nutzt, ist in den Top-Suchergebnissen zu finden. Selbst ein Platz in den Top 3 reicht nicht aus. SEO greift hier zu kurz, es braucht zusätzlich GEO (Generative Engine Optimization). Ziel ist es, Inhalte so zu gestalten, dass KI sie versteht und in ihren Antworten verwendet.

"Damit Inhalte berücksichtigt werden, müssen sie klar strukturiert sein - für KI, Suchmaschinen und Menschen", sagt das Team von localsearch. Gut sind Texte, die wie ein Gespräch aufgebaut sind und relevante Fragen beantworten (FAQ). Auch eine Mischung aus Text, Bild und Video hilft. Besonders wichtig sind aktuelle Informationen und Inhalte mit guter Qualität.

localsearch unterstützt mit digitalen Lösungen

Wer nur auf SEO setzt, kommt in KI-Antworten nicht vor. Und wer nur auf GEO baut, wird schlecht gefunden. Für den Online-Erfolg braucht es beides. localsearch hilft KMU, diese Balance zu finden.

Mit digitalen Lösungen wie MyWEBSITE bietet das Schweizer Unternehmen einen professionellen Online-Auftritt. Das Komplettpaket digitalONE enthält alle wichtigen Werkzeuge für das Online-Marketing, von der Unternehmenspräsenz bis zur Online-Buchung. So sind Unternehmen mit localsearch auf allen digitalen Kanälen gut aufgestellt, in der Google-Suche und KI-Antworten.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

