localsearch erklärt: Plattformvielfalt für eine starke Präsenz in Google, ChatGPT und Co.

Zürich (ots)

localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU", warum eine Website allein nicht ausreicht, um in Suchmaschinen und KI-Antworten weit oben aufzutauchen.

Die digitale Sichtbarkeit wird angesichts Künstlicher Intelligenz (KI) zunehmend komplexer. Die Präsenz auf verschiedenen Online-Plattformen ist unerlässlich. Das unterstreicht auch die Studie "KMU Digital Pulse 2025": Für 82% der Schweizer Bevölkerung sind digitale Informationen zu KMU-Dienstleistungen wichtig. Gleichzeitig verfügt aber nur rund ein Drittel der Schweizer KMU über eine Website. Fehlende oder unvollständige Online-Profile schwächen die Online-Sichtbarkeit in Suchmaschinen und KI-Modellen.

Warum Online-Präsenz auf mehreren Plattformen zählt

KI-gestützte Such- und Antwortsysteme nutzen Inhalte aus verschiedenen Quellen, wie Verzeichnisse, lokale Nachrichtenseiten, Blogs und soziale Netzwerke. Eine Untersuchung von Brightlocal zeigt, dass sie verstärkt Zitate aus Brancheneinträgen nutzen. ChatGPT bezieht beispielsweise 60 bis 70% der lokalen Ergebnisse aus den Daten von Fouresquare, einem standortbasierten Dienst für lokale Empfehlungen. Auch Yelp wird in 33% der Suchanfragen zitiert. Firmenwebsites sind dennoch unverzichtbar und in 58% der Fälle die Basis für KI-Antworten.

Um sichtbar zu bleiben, sollten KMU online breit aufgestellt sein. Markenerwähnungen mit und ohne Verlinkungen sowie Suchmaschinenoptimierung (SEO) sind hierbei ebenso wesentlich wie die Optimierung für Generative KI-Systeme (GEO).

Lösungen für KMU: Plattformvielfalt und Datenqualität mit localsearch

Eine gepflegte Website, ein optimiertes Google Business Profil und regelmässige Aktualisierungen auf mehreren Plattformen sichern die Online-Präsenz. Wichtig sind aktuelle Informationen, das heißt

  • korrekte NAP-Daten (Name, Adresse, Telefonnummer)
  • detaillierte Angaben zu den angebotenen Dienstleistungen und Öffnungszeiten
  • aussagekräftige Fotos
  • Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)
  • Kundenbewertungen und Links zu Bewertungsplattformen

digitaleONE bringt Unternehmen automatisch auf über 50 Plattformen. Zusätzlich sorgt die All-in-One-Lösung von localsearch dafür, dass sämtliche Unternehmensdaten konsistent gepflegt werden und Änderungen zentral gesteuert auf allen Plattformen erscheinen.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

Pressekontakt:

localsearch (Swisscom Directories AG)
Stefan Wyss, Head of Communications
T +41 58 262 76 82
stefan.wyss@localsearch.ch

Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuell

