Was ist SEO? localsearch über die Bedeutung und gezielte Methoden

localsearch erklärt in der neuen Themen-Serie 'Digitales 1x1' für KMU, was SEO ist und warum es für den Erfolg in der digitalen Welt unverzichtbar ist.

SEO ist ein Begriff, den viele schon gehört haben, aber nicht jeder weiss genau, was dahintersteckt. localsearch als führender Marketing- und Werbepartner für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz erklärt die Bedeutung dieses Begriffs, der in der Online-Welt von grösster Wichtigkeit ist.

Was heisst SEO?

SEO heisst abgekürzt search engine optimization. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet das: Suchmaschinenoptimierung. SEO ist eine Technik, die die Sichtbarkeit eines Textes oder einer ganzen Website im Internet verbessert. Wenn jemand zum Beispiel gezielt nach Produkten oder auch einem Handwerker sucht, wird die dazugehörige Website besser gefunden. Das Ziel ist es, in den Suchergebnissen möglichst weit oben angezeigt zu werden.

localsearch erklärt konkrete Massnahmen für suchmaschinenoptimierte Webseiten

Die weltweit am häufigsten genutzte Suchmaschine ist Google. Laut der globalen Datenbank Statista nutzen mehr als 80 Prozent der Internetnutzer die Desktopversion, 95 Prozent die mobile Version für Smartphones. Deshalb werden Webseiten vor allem für die Google-Suchmaschine optimiert. Die Experten bei localsearch präsentieren gezielte SEO-Methoden, mit denen die Online-Präsenz eines Unternehmens verbessert werden kann:

Keywords gezielt einsetzen : Relevante Schlüsselbegriffe, auch genannt Keywords, recherchieren und strategisch in Inhalte, Überschriften und Verlinkungen integrieren.

: Relevante Schlüsselbegriffe, auch genannt Keywords, recherchieren und strategisch in Inhalte, Überschriften und Verlinkungen integrieren. Klare Struktur und Indexierung: Eine klare Struktur der Internetseite und seiner Inhalte verbessert nicht nur die Lesbarkeit für Besucher, sondern erleichtert auch sogenannten Suchmaschinen-Crawlern das Verstehen und Indexieren der Seite. So ermöglicht eine gut durchdachte Website-Architektur, sie als relevant bei Google einzustufen und in den Suchergebnissen anzuzeigen.

Eine klare Struktur der Internetseite und seiner Inhalte verbessert nicht nur die Lesbarkeit für Besucher, sondern erleichtert auch sogenannten Suchmaschinen-Crawlern das Verstehen und Indexieren der Seite. So ermöglicht eine gut durchdachte Website-Architektur, sie als relevant bei Google einzustufen und in den Suchergebnissen anzuzeigen. Relevante Inhalte: Die Inhalte der Webseite sollten einzigartig, relevant und zuverlässig für die Zielgruppe sein, Probleme lösen und häufige Fragen beantworten. Zudem sollten sowohl Inhalte als auch die ganze Webseite regelmässig überprüft und aktualisiert werden.

Die Inhalte der Webseite sollten einzigartig, relevant und zuverlässig für die Zielgruppe sein, Probleme lösen und häufige Fragen beantworten. Zudem sollten sowohl Inhalte als auch die ganze Webseite regelmässig überprüft und aktualisiert werden. Verlinkungen setzen: Interne Links zu anderen Seiten der eigenen Website sowie Verlinkungen seriöser externer Websites stärken die Autorität der Seite.

Interne Links zu anderen Seiten der eigenen Website sowie Verlinkungen seriöser externer Websites stärken die Autorität der Seite. Mobile Lesbarkeit: Eine Optimierung der Website für mobile Endgeräte ist wichtig, da immer mehr Nutzer über Smartphones und Tablets auf das Internet zugreifen.

Eine Optimierung der Website für mobile Endgeräte ist wichtig, da immer mehr Nutzer über Smartphones und Tablets auf das Internet zugreifen. Ladegeschwindigkeiten: Webseiten sollten innerhalb von 1 bis maximal 3 Sekunden laden, um die bestmögliche Nutzererfahrung zu garantieren. Eine schnelle Ladegeschwindigkeit trägt nicht nur zur Zufriedenheit der Besucher bei, sondern erhöht auch die Relevanz der Webseite in den Suchergebnissen.

Gezielte SEO-Massnahmen verbessern die digitale Präsenz erheblich. Allerdings warnt localsearch: Wer Inhalte kopiert und identisch übernimmt oder übermässig viele Keywords in einem Text einsetzt, wird von Google abgestraft. Die Webseite rutscht in den Suchergebnissen dann wieder nach unten.

Darum sollten KMU SEO nicht ignorieren

Die Online-Experten von localsearch verdeutlichen, dass die Sichtbarkeit nicht nur wünschenswert, sondern notwendig ist. Denn wer keinen optimalen Online-Auftritt hat oder für sein Unternehmen gar keine Webseite besitzt, bleibt in der digitalen Welt unsichtbar. Es geht darum, auf lokale Suchanfragen besser gefunden zu werden und so mit dem Internet auch die lokale Marktpräsenz zu stärken. Auch kleine Unternehmen können von SEO profitieren, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Im Vergleich zu traditionellen Werbemethoden ist SEO sogar kosteneffizienter.

In der heutigen Welt sucht fast jeder zuerst online nach Produkten und Dienstleistungen. Hier macht eine gut optimierte Website den Unterschied zwischen einem neuen Kunden und einer verpassten Gelegenheit.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim Digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

