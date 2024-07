localsearch

historic.localsearch: Neues digitales Fenster in die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz

localsearch lanciert gemeinsam mit dem PTT-Archiv und der Universität Bern historic.localsearch.ch. Diese innovative Suchplattform ermöglicht erstmals den Zugang zu digitalisierten Telefonbüchern der Jahre 1880 bis 1950 und bietet damit einen einzigartigen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz - zum Beispiel von KMU.

historic.localsearch.ch ist ab sofort verfügbar und lädt Historikerinnen, Forscher, Journalistinnen, KMU und die breite Öffentlichkeit ein, die Vergangenheit zu erkunden und Einblicke in die Wirtschaftsentwicklung der Schweiz zu gewinnen. Die Plattform ist in Zusammenarbeit mit dem PTT-Archiv und der Universität Bern (Digital Humanities) entstanden und eröffnet den digitalen Zugang zu den Telefonbüchern von 1880 bis 1950. Dieses Projekt ist nicht nur ein Zeugnis der technologischen Innovation und des Engagements von localsearch für die Bewahrung des kulturellen Erbes, sondern markiert auch den erfolgreichen Abschluss der digitalen Transformation des Unternehmens, dessen Wurzeln im gedruckten Telefonbuch liegen. Mit historic.localsearch.ch unterstreicht localsearch seine Rolle als digitaler Wegbereiter für KMU. "Dieses Projekt spiegelt unseren Einsatz für die digitale Förderung der Schweizer KMU wider. Seit über 140 Jahren stehen wir KMU zur Seite - früher mit dem Telefonbuch, heute mit digitalen Lösungen", sagt localsearch CEO Stefano Santinelli.

Alte Telefonbücher, ein reicher Fundus an historischen Wirtschaftsdaten

1880 bis 1950 waren bedeutende Jahre für diverse wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen in der Schweiz. Telefonbücher aus dieser Zeit sind eine wertvolle Informationsquelle für die Forschung wie auch Privatpersonen. Die neue digitale Suchplattform öffnet nun das Tor zu dieser beeindruckenden Epoche und ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, historische Daten zu erkunden, die bisher nur schwer zugänglich waren. Von der Analyse der Entwicklung wirtschaftlicher Standorte über das Aufspüren längst vergessener Berufe bis hin zur Identifikation von Unternehmen, die seit dem ersten Telefonbuch 1880 in der Schweizer Wirtschaft verankert sind, deckt historic.localsearch eine Vielfalt an interessanten Informationen auf:

Die spannendsten Insights rund um Berufe, Unternehmen & Branchen

Im November 1880 erscheint das erste Telefonbuch in Zürich - ab 1881 folgen die ersten Telefonverzeichnisse in den anderen Regionen der Schweiz. Das erste Telefonbuch in Zürich (1880) umfasst sechs Seiten inklusive Eigenwerbung der "Zürcher Telephon-Gesellschaft". Auf drei Seiten sind total 99 Einträge zu finden - wie damals üblich noch ohne Telefonnummern. Die Einträge stammen mehrheitlich von Unternehmen, da sich Privatpersonen oft noch keinen Telefonanschluss leisten konnten. So hatten 1881 nur wenige hundert einen Telefonanschluss in der Schweiz. Bei den eingetragenen Personen ist immer auch der Beruf angegeben - in vereinzelten Telefonbüchern der 1880er-Jahre wurde zusätzlich ein Berufs- bzw. Branchenverzeichnis publiziert. Im ersten Telefonbuch von 1880 waren die am häufigsten vertretenen Berufe & Unternehmen "Bierhaus", "Cigarrenhandlung", "Sensal" (heute Kunstmakler) und "Advocat" ( siehe Infografik 1).

Wenn man sich die vertretenen Branchen näher anschaut, sind "Kommunikationsmittel"

(Papier, Telefon), "Verkauf, Import & Export" sowie "Bankwesen/Rechtsdienst" überwiegend präsent ( siehe Infografik 2).

Noch spannender wird es, wenn man sich die 1880 eingetragenen KMU näher anschaut. Mindestens acht Unternehmen, die bereits im ersten Telefonbuch eingetragen waren, existieren heute noch. So beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung, Orell Füssli, Sprüngli und die Uetlibergbahn ( siehe Infografik 3).

Eine Analyse aus den Jahren 1900, 1925 und 1950 zeigt auf, wie sich Berufe & Unternehmen über fünf Jahrzehnte entwickelt bzw. verändert haben und das wirtschaftliche Leben prägten. Metzger/Metzgereien waren in den Telefonbüchern von 1900-1925 am häufigsten zu finden. Ebenso Ärzte und Gasthäuser. 1950 hingegen waren die Post, Gemeinden sowie Landwirte dominant vertreten ( siehe Infografik 4).

Die Geschichte der Telefonbücher gibt uns heute Aufschluss zur Entwicklung der gesamten Schweizer Wirtschaftslandschaft. Es wurden Telefonleitungen in der ganzen Schweiz verlegt, erst in den Wirtschaftszentren, dann folgten die interurbanen Verbindungen zwischen diesen. Damit konnten auch Telefonanrufe zwischen Städten geführt werden und nicht mehr nur in einem Stadtnetz. Die erste solche interurbane Telefonlinie stand zwischen Zürich und Winterthur und wurde 1883 in Betrieb genommen ( siehe Infografik 5).

Die Suchplattform historic.localsearch bietet nicht nur faszinierende Einblicke in die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft. Sprachliche Besonderheiten wie alte Schreibweisen und historische Werbeformen lassen sich in den digitalisierten Telefonbüchern mit wenigen Klicks recherchieren. Die Digitalisierung der Daten von 1950 bis 1997 befindet sich in Bearbeitung.

Die Infografiken (animiert und statisch), weiteres Bildmaterial sowie die Einbettungscodes für die Videos stehen Ihnen online zur Verfügung unter diesem Link. Die Rohdaten der digitalisierten Telefonbücher für datenjournalistische Auswertungen sind auf Anfrage erhältlich.

Weitere historische Informationen sind auf der neuen Rechercheplattform vom Museum für Kommunikation & PTT Archiv digital zugänglich.

Über localsearch

localsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU und betreibt bekannte B2C-Verzeichnisplattformen. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis trägt localsearch zum Erfolg der Schweizer KMU in der digitalen Welt bei. Mit local.ch und search.ch bewirtschaftet und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz und erreicht mit beiden Plattformen 2.7 Millionen Personen oder jeden vierten Schweizer (Quelle: Mediapulse Online Audience Data, H2 2022). local.ch und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Zum localsearch Markenportfolio gehören ausserdem die grösste Schweizer Handwerkerplattform renovero, die Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities sowie der Branchenvergleichsdienst Vergleich CH.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und Vergleich CH sind Marken der Swisscom Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 Prozent der Swisscom. Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.

PTT-Archiv

Für Schweizer Kommunikationsgeschichte eine unverzichtbare Adresse - im PTT-Archiv in Köniz werden 7'500 Laufmeter Dokumente aus der Geschichte der Schweizerischen Post, Telegrafie und Telefonie (PTT) aufbewahrt. Vom ältesten Dokument von 1506, über Postkutschen, Postautos, Radio & Fernsehen oder die Einführung des Internets, bis zu einer vollständigen Sammlung aller Telefonbücher der Schweiz.

Kontakt: Heike Bazak, Leiterin PTT-Archiv, h.bazak@mfk.ch, Tel: +41 31 331 11 53

Digital Humanities, Universität Bern

Die Digital Humanities (DH) der Universität Bern sind Teil des Walter Benjamin Kolleg der Philosophisch-historischen Fakultät. Die DH lehren und forschen zum digitalen Wandel in den Geisteswissenschaften und kooperieren eng mit den Bibliotheken, Archiven und Museen der Schweiz. Datenaufbereitung, Informationsextraktion und Datenvisualisierungen gehören zu den Kernkompetenzen der Professur.

Kontakt: Prof. Dr. Tobias Hodel, Assistenzprofessor, tobias.hodel@unibe.ch, Tel: +41 31 684 81 11

