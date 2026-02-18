Oranier Heiztechnik GmbH

Neuer Ratgeber für Hybride Wärme erklärt das Zusammenspiel von Wärmepumpe und Kamin- oder Pelletofen

Haiger (ots)

Die Wärmepumpe nimmt in Zukunft die zentrale Rolle im Heizungsmarkt ein. Allerdings hängt die Leistungsfähigkeit von der Umgebungstemperatur ab. Bei starkem Frost schaltet sich ein elektrischer Heizstab ein, der zu hohen Stromkosten führt. Zudem sind Wärmepumpen grundsätzlich träge und wärmen die Wohnräume nur langsam auf. Um diese Schwächen auszugleichen, werdenWärmepumpen immer öfter mit Kamin- oder Pelletöfen ergänzt. Genau hier setzt der neue "Ratgeber für Hybride Wärme" von ORANIER an und beantwortet viele Fragen rund um Technik und Planung.

Wärme, auf die man sich verlassen kann

Der besondere Vorteil hybrider Lösungen liegt im Zusammenspiel. Effizienz trifft auf die spürbare Wärme des Feuers. Je nach Anforderungen lässt sich eine Wärmepumpe mit unterschiedlichen Komponenten kombinieren: Von Kamin- und Pelletöfen über Speicherlösungen bis hin zur Einbindung von Solarthermie. So entsteht ein Heizsystem, das dynamisch reagiert und sich an den Alltag anpasst und die Kosten fest im Blick hat.

Mit dem "Ratgeber für Hybride Wärme" bietet ORANIER Heiztechnik GmbH eine Orientierungshilfe für Hausbesitzer. Das Buch erklärt, wie hybride Heizsysteme grundsätzlich funktionieren, welche Aufgaben die einzelnen Wärmeerzeuger übernehmen und worauf es bei Planung und Betrieb ankommt. Technische Zusammenhänge werden nachvollziehbar dargestellt und mit zusätzlichen Grafiken erklärt. Der Ratgeber ist modular aufgebaut und kann daher auch als Nachschlagewerk genutzt werden.

Wissen, das sich rechnet

Der Ratgeber richtet sich an Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die ihre Heizung zukunftssicher aufstellen möchten und dabei Wert auf Effizienz, Unabhängigkeit und Wohnkomfort legen. Er unterstützt dabei, Gespräche mit Fachbetrieben besser einzuordnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit einem Preis von 19,90 Euro ist das Buch eine gute Investition, zumal es auch über aktuelle Fördermöglichkeiten informiert. Mit der richtigen Gerätekombination und optionalen Fördermitteln lassen sich oft mehrere Tausend Euro einsparen. So wird der Ratgeber sogar zu einem praktischen Sparbuch.

Der "Ratgeber für Hybride Wärme" ist im Buchhandel (ISBN: 978-3-00-085530-6) sowie direkt bei ORANIER erhältlich. Weitere Informationen unter www.oranier.com

