Oranier Heiztechnik GmbH

Klar in der Form, stark im Auftritt - ein Feuer für Ästheten mit Anspruch

Haiger (ots)

Markante Quader treffen auf echtes Holzfeuer und definieren Räume, die zugleich einladend wirken. Das Flammenspiel erfüllt jeden Winkel mit wohliger Wärme und verbindet klare Formen mit natürlicher Behaglichkeit zu einem emotionalen Gestaltungselement.

Als edles Einrichtungselement überzeugt der Mondego W+ von Oranier durch sein klares, modernes Design. Die eleganten, mattschwarzen Quader sowie die klare Linienführung fügen sich harmonisch in jedes Interieur ein. Das großzügig über Eck gezogene Sichtfenster ermöglicht Feuergenuss aus zwei Blickwinkeln und öffnet den Raum für faszinierende Lichtspiele. Ein Highlight ist die Auskleidung des Brennraumes mit weißem Feuerbeton, der in starkem Kontrast zum mattschwarzen Gehäuse steht und das Flammenspiel besonders zur Geltung bringt. Der Feuerbeton ist nicht nur edel, sondern sorgt auch für eine effiziente, saubere Verbrennung und hat eine hervorragende Hitzebeständigkeit.

Feuer, Form und Funktion

Das Besondere: Mit bis zu drei Quadern lässt sich das 1,12 Meter hohe Grundmodell um jeweils 17 cm erweitern. Hinter der markanten Optik verbergen sich in jedem Element über 70 Kilogramm Spezial-Schamotte, die während des Betriebes die überschüssige Wärme speichern und nach Erlöschen der Flammen bis zu 12 Stunden lang als wohltuende Strahlungswärme abgeben. Dank der variablen Speichermasse lässt sich der Heizbedarf an die Raumgröße anpassen und verwandelt den Mondego W+ in einen echten Wärmeriesen.

Mit Energieeffizienzklasse A und sieben kW Nennleistung demonstriert dieser Speicherofen höchste Leistungsfähigkeit. Der luftdurchströmte Türgriff und die selbstreinigende Scheibenspülung machen den täglichen Umgang denkbar einfach und dank der optionalen, externen Verbrennungsluftzufuhr ist dieser Kaminofen die ideale Lösung für gut isolierte Neubauten. Gemeinsam mit der variablen Wärmespeicherung entsteht ein durchdachtes Gesamtkonzept, das alle Anforderungen moderner Wohnkonzepte erfüllt. Mit technischer Präzision und puristischer Form setzt der Mondego W+ neue Maßstäbe für modernen Wohnkomfort.

