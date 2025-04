Oranier Heiztechnik GmbH

World of Fireplaces 2025: Maximale Flexibilität - Kaminanlage als kompletter Bausatz

Haiger (ots)

Manchmal braucht es einfach den perfekten Mittelpunkt - für den Raum, für das Zuhause, für den Moment. Der Heizkamin "Club UH-550" ist genau das: Ein echter Blickfang, ein besonderer Wärmespender und jetzt auch offiziell der "Ofen des Jahres 2025" bei der ORANIER Heiztechnik. Und das aus vielen Gründen.

Einfach, schnell, flexibel

Der Club UH-550 ist ein kompletter Bausatz und somit eine clevere und kostengünstige Alternative zu klassischen Kaminanlagen, die aufwendig in Handarbeit gemauert werden. Aufgrund der rückseitigen Isolation kann der Heizkamin sowohl freistehend als auch wandbündig aufgestellt werden. Ein weiterer Vorteil: Die Kaminanlage lässt sich wieder abbauen und an anderer Stelle neu errichten. So kann diese bei einem Umzug einfach eingepackt und mitgenommen werden.

Design in seiner schönsten Form

Insgesamt stehen fünf Verkleidungen zur Auswahl, die alle mit der Feuerraumauskleidung aus weißer Keramik perfekt harmonisieren. Zwei aus "ConStone", einem durchgefärbten Spezialbeton in geriffeltem Polarweiß oder Schiefer. Drei weitere aus dem innovativen Material "Sintered Stone". Dieser Hightech-Werkstoff ist ein extrem kratzfester und leicht zu reinigender Verbund aus Stein und Harz. Für den Club UH-550 hat Oranier die Trendfarben Schiefer, Seidenweiß und Korten im Programm, wobei letzteres wie rostiger Stahl anmutet.

Feuer, wie es sein soll

Der dreiseitige Glaskörper erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 1,30 Meter. Dieser wird zum Holznachlegen, wie eine Schiebetür, mit dem ergonomischen Griff leicht und stufenlos nach oben geschoben. Und steht eine Reinigung an, lassen sich die beiden seitlichen Scheiben einfach herausklappen. Zudem ist der Feuerraum mit heller Schamotte ausgekleidet, die den frischen Look der Kaminanlage und den Glanz der Flammen betont.

Präsentation auf der WOF 2025

Händler und Kunden sind sich einig: Dieses Modell setzt Maßstäbe. Als besonderes Highlight wird der Club UH-550 auf der WOF 2025 zu einem attraktiven Messepreis angeboten. Fachbesucher haben die Möglichkeit, das Design und die Funktionalität hautnah am Messestand D 23 in Halle 5 zu erleben und sich mit den Experten der ORANIER HEIZTECHNIK über die innovativen Möglichkeiten dieses Heizkamins auszutauschen. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

