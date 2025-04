Oranier Heiztechnik GmbH

ORANIER auf der World of Fireplaces 2025: Hybride Wärme - Systemlösungen mit Mehrwert

Haiger (ots)

Entscheidende Kriterien bei der Wärmeerzeugung sind die Effizienz und die Klimaneutralität. Deshalb spielt die Wärmepumpe eine zentrale Rolle. Die Leistungsfähigkeit einer Luftwärmepumpe hängt jedoch von der Umgebungstemperatur ab. Bei starkem Frost, genau dann wenn der Wärmebedarf am größten ist, schaltet sich ein elektrischer Heizstab ein, der Wasser und Heizung erwärmt, was zu hohen Stromkosten führt. Ein weiterer Schwachpunkt: Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt sind Wärmepumpen mitunter träge und erwärmen die Wohnräume nur langsam.

Die Lösung ist ein hybrides Heizsystem - bestehend aus einer Kombination von Wärmepumpe und einem wasserführenden Kamin- oder Pelletofen. Eine Investition, die sich schnell amortisiert. Während die Kosten für eine Kilowattstunde Wärme bei einem Heizstab bei mindestens 30 Cent liegen, sind es bei einem Pelletofen nur rund 6 Cent - mit Scheitholz lässt sich sogar noch günstiger heizen. Weitere Vorteile: Der Ökobrennstoff Holz ist leicht zu lagern und jederzeit verfügbar. Zudem wird im Rahmen einer Modernisierung der Zentralheizung die moderne Einzelraumfeuerung laut GEG, dem sogenannten Heizungsgesetz, mit einem Anteil von 10 Prozent auf die vorgeschriebenen 65 Prozent erneuerbarer Energien angerechnet.

Informationsplattform geht online

"Hybride Heizsysteme stehen für Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Sie kombinieren regenerative Energien mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit und Komfort", betont Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER Heiztechnik GmbH. "Wir liefern die passende Technik, die Komponenten und das Know-how."

Wissen, welches das Unternehmen bereits seit dem Jahr 2010 in zwei Ratgebern zum Thema 'wasserführende Kamin- und Pelletöfen' jedem zur Verfügung stellt und jetzt um die neue Informationsplattform www.hybride-waerme.de erweitert. Der Internetauftritt, der parallel zur 'World of Fireplaces' online geht, bietet fundierte Inhalte zu Technik und Anwendung, zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie den Fördermöglichkeiten.

Mit dem neuen Angebot schafft ORANIER eine zentrale Informationsquelle für alle, die sich mit der Planung und Umsetzung hybrider Heizsysteme beschäftigen - kompakt, praxisnah und immer aktuell.

Hybride Wärme erleben

Als Hersteller hochwertiger Kamin- und Pelletöfen setzt ORANIER auf ganzheitliche Lösungen - denn nur wenn alle Bausteine perfekt zusammenspielen, wird aus einzelnen Komponenten ein ganzheitliches System.

Während sich andere Anbieter in den letzten Jahren aus dem Produktbereich wasserführender Geräte verabschiedeten, baute ORANIER sein Sortiment konsequent aus und bietet eine breite Palette im mittleren Preissegment an. Ein Highlight des Messeauftrittes ist daher die eigens gestaltete Themeninsel, auf der Besucher das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten live erleben können. Mitarbeiter und Geschäftsführung freuen sich am Messestand D 23 in Halle 5 vom 28. bis 30. April 2025 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr auf einen intensiven Wissensaustausch.

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

