Die Schönen und die Geeks der fünften Staffel "Beauty & The Nerd" ab Donnerstag, 15. August, auf ProSieben

Unterföhring, 23. Juli 2024 (ots)

"I'm a Barbie Girl" ... in a nerdy world? Style-Theorie trifft auf Relativitätstheorie. Draufgänger auf Einzelgänger. Beauty Queens auf wahre Nerds. Ab Donnerstag, 15. August, heißt es auf ProSieben: Raus aus der Komfortzone und rein in ein nerdig-schönes Sommerabenteuer. Acht selbstbewusste Beautys stellen sich auf Koh Samui (Thailand) einem Welten-Clash der besonderen Art. Sechs Wochen lang lassen sich die Beautys auf die Welt von Nerds ein. In Zweierteams bestreiten Beautys und Nerds knifflige Challenges unter der Sonne Thailands. Nur wer wahren Teamgeist beweist, hat eine Chance auf das Nerd-Umstyling und das gemeinsame Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Diese Beautys wollen den Crash-Kurs in Nerdtum bestehen:

Kim, 28, Reality-Star (Mannheim)

Babu, 30, Kosmetikerin (Oberhausen)

Christin, 28, Reality-Star (Harsewinkel)

Nelly, 22, Influencerin und Musikerin (Lehrte)

Vanessa, 20, Content Creatorin (Leopoldshagen)

Shelly, 25, Friseurmeisterin (Rostock)

Linda, 29, Model und Reality-Star (Hanau)

Salvatore, 30, Unternehmer und Reality-Star (Mülheim an der Ruhr)

Und diese Nerds bekommen ein Make-Over für ihr Selbstbewusstsein:

Mike, 24, Sammelkarten-Nerd (Stralsund)

Pierre, 29, Mittelalter-Nerd (Düsseldorf)

Daniel, 23, Wissenschafts-Nerd (Mainz)

Kilian, 23, Film-Nerd (Saarbrücken)

Kris, 25, Achterbahn-Nerd (Köln)

Collin, 22, Computer-Nerd (Hückeswagen)

Sam, 24, Schifffahrts-Nerd (Kassel)

Joelle, 21, Bastel-Nerdin (Göttingen)

Wer gewinnt die meisten Challenges? Welches Pärchen ist am beliebtesten? Wen wählen die anderen Teams aus der Show? Und wer kann am Ende den Sieg ergattern?

Produziert wird "Beauty & The Nerd" von EndemolShine Germany im Auftrag von ProSieben.

Alle Infos zu "Beauty & The Nerd" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/beautynerd

Die fünfte Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 15. August 2024, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #BeautyNerd

