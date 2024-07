ProSieben

Giganten-Duell: Basketball-Weltmeister Deutschland trifft auf Olympiasieger USA - am Montag live auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Mehr geht nicht. Weltmeister gegen Olympiasieger. Deutschland gegen USA. Dieses Giganten-Duell steigt am Montag, 22. Juli, in der Prime Time auf ProSieben - live aus der Londoner O2 arena. Die deutschen Weltmeister um die NBA-Stars Dennis Schröder, Daniel Theis, Franz und Moritz Wagner treffen auf die US-amerikanischen NBA-Heroes LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid und Jayson Tatum. Die "ran Basketball"-Crew mit Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Kommentator Matthias Killing und Rekordnationalspieler Patrick Femerling als Experte berichtet live aus London. ProSieben und Joyn übertragen das Giganten-Duell wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele am Montag live ab 20:15 Uhr. Einen Tag später bereitet sich auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit einem Duell gegen die USA auf Olympia vor. Joyn zeigt die Partie der DBB-Auswahl gegen das beste Team der Welt am Dienstag, 23. Juli, ebenfalls live in der Prime Time.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell