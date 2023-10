PHOENIX

CDU-Generalsekretär Linnemann vermisst Führung beim Bundeskanzler: "Man weiß nicht, wo er hinwill"

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat den Wahlsieg seiner Partei in Hessen zu einem Angriff auf die Bundesregierung genutzt. "Deutschland braucht einen Bundeskanzler, der dieses Land in die Zukunft führt. Das sehe ich nicht bei diesem Bundeskanzler. Man weiß nicht, wo er hinwill", so Linnemann im Fernsehsender phoenix. Deutliche Kritik übte der CDU-Politiker an Bundesinnenministerin Nancy Faeser. "Hier fehlen hunderttausende Wohnungen und Kita-Plätze, und die Bundesinnenministerin läuft in Hessen rum und macht Wahlkampf." Entscheidend sei in den kommenden Monaten die Lösung der wachsenden Migration im Land, auch als Schlüssel gegen die wachsenden Stimmen für Rechtspopulisten. "Die Migrationsfrage muss gelöst werden. Wenn wir die nicht angehen, brauchen wir gar nicht darüber reden, wie wir in die Zukunft kommen", glaubte Linnemann.

