PHOENIX

Katharina Schulze (Grüne): Zufrieden mit zweitbestem Ergebnis in der Geschichte der bayerischen Grünen

München/Bonn (ots)

Die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze zeigte sich nach der Prognose und ersten Hochrechnungen zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der bayerischen Landtagswahl. "Nach den bisherigen Prognosen werden wir unser zweitbestes Ergebnis in der Geschichte der Grünen in Bayern einfahren. Darauf kann man erstmal stolz sein", so Schulze im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Alle Parteien der Berliner Ampel-Koalition hätten "ein bisschen schlechter" abgeschnitten, wobei die Grünen noch am stabilsten seien, doch zeigten die Zahlen, dass der "Streit am Ende niemandem nutzt" und deshalb wünsche sie sich, "dass dort wieder zur guten Sacharbeit zurückgekehrt wird". Das Ergebnis zeige, dass die Grünen in Bayern "stabil verankert" seien, sagte Schulze mit Bick auf den Wahlkampf, in dem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder jede Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen hatte, da sie "kein Bayern-Gen" hätten.

Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell