PHOENIX

Nouripour sieht stabile Ergebnisse für die Grünen und äußert sich kritisch zum Bild der Ampel

Wiesbaden/Bonn (ots)

Nouripour sieht stabile Ergebnisse für die Grünen und äußert sich kritisch zum Bild der Ampel

Der Co-Vorsitzende von B'90/Die Grünen, Omnid Nouripour, nannte die Prognose-Zahlen für die Grünen in Hessen und Bayern ein "stabiles Ergebnis". Natürlich hätten er und seine Partei sich mehr gewünscht, aber er sei stolz darauf, dass die Grünen "in beiden Ländern die zweitbesten Ergebnisse geholt" hätten, so Nouripour im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Er räumte ein, dass die "gesamte Performance der Ampel zuweilen in den Schatten stellt, was die Koalition tatsächlich hinbekommt. Das tut niemandem gut und das müssen wir zusammen abstellen." Ein weiterer Auftrag für die Ampel und weitere Parteien sei das Abschneiden der AfD in Bayern und Hessen: "Wir müssen uns darauf verpflichten, dass wir mehr darauf setzen, Vertrauen aufzubauen und die Art, wie wir streiten, ein bisschen abzustellen", sagte Nouripour im phoenix-Interview.

Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/1E2

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell