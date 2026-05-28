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Neue Ärzte in den Alpen: Am Montag, 29. Juni, eröffnet SAT.1 "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

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Unterföhring (ots)

Neuanfang vor der Traumkulisse der bayerischen Alpen: Am Montag, 29. Juni 2026, übernimmt "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" um 19 Uhr in SAT.1. Bereits in der Vorwoche lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer der erfolgreichen Vorabendserie "Die Landarztpraxis" Hauptfigur Lilli Lamminger kennen, gespielt von Pina Kühr. Und auch Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) macht noch einen Abstecher in die alte Heimat Wiesenkirchen, bevor sie in Weilhausen die Arztpraxis im Sonnenhof übernimmt.

Darum geht es in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof":

Lilli Lamminger (Pina Kühr) verfolgt nach dem Tod ihrer Eltern ein mutiges Ziel: Sie möchte den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Für die dazugehörige Praxis gibt es bereits eine perfekte Lösung. Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) ist aus Australien zurück und will sich nach der Trennung von Chris endlich ihren großen Traum von einer eigenen Praxis erfüllen. Doch da hat Lillis großer Bruder Konstantin (Michael Epp), Arzt aus München, noch ein Wörtchen mitzureden. Und überhaupt, auch die drei weiteren Lamminger-Geschwister müssen erstmal in Lillis Pläne einwilligen: Bergretterin Becky (Sina Zadra, "Die Landarztpraxis"), ihr Zwillingsbruder Freddy (Tobias Schäfer), und dann wäre da noch ihre große Schwester Julia (Rike Schmid), mit der Lilli seit vielen Jahren keinen Kontakt hat und die den Hof am liebsten schnell verkaufen würde. Kurz vor der großen Geschwisterzusammenkunft im Sonnenhof, schöpft Lilli Kraft bei einer Bergwanderung und trifft unterwegs den charmanten Sebastian (Max Alberti). Eine magische Begegnung, die beiden nicht mehr aus dem Kopf geht. Sie ahnen nicht, dass sie sich schon bald wiedersehen werden, denn Sebastian ist Julias Ehemann...

Das sind die fünf Lamminger-Geschwister:

Die Lammingers - das sind fünf Geschwister, die das Leben nach dem frühen Tod der Mutter in alle Winde verstreut hat. Als nun auch der Vater verstorben ist, treffen sie für die Nachlassregelung dort aufeinander, wo sie einst eine glückliche Kindheit miteinander verbrachten: auf dem Sonnenhof.

Lilli Lamminger (Pina Kühr):

Die Mutter eines fast erwachsenen Sohns spürt: Der Sonnenhof hat die Kraft, als Anker für einen neuen Familienzusammenhalt zu sorgen. Den Gasthof zu retten und den Glanz und die Magie der alten Tage für ihre Familie wiederzuerwecken, wird zu Lillis Lebensziel.

Julia Lamminger (Rike Schmid):

Seit ihrer Kindheit lebt die erfolgreiche Anwältin aus Düsseldorf im Schatten ihrer jüngeren Schwester Lilli und kämpft mit tiefsitzender Eifersucht. Nun steht auch noch ihre Ehe mit Sebastian (Max Alberti) auf der Kippe. Überwindet sie die alten Gräben und findet zu ihrer Familie zurück?

Konstantin Lamminger (Michael Epp):

Der älteste Lamminger-Bruder verschweigt das unfreiwillige Ende seiner Chefarztkarriere in München und will plötzlich die Landarztpraxis im Sonnenhof übernehmen, die eigentlich schon Ella (Nina Schmieder) versprochen war. Zwischen dem machohaften Konstantin und der sanften Ella ist Reibung vorprogrammiert.

Becky Lamminger (Sina Zadra):

Becky kommt nach ihrem Aufenthalt in der Schweiz mit schwerem Gepäck zurück in die Heimat. Auf dem Sonnenhof und in ihrem neuen Team der Bergwacht Weilhausen findet sie Halt. Gleichzeitig holen sie jedoch die Gefühle für Bergretter Max (Alexander Koll) aus Wiesenkirchen wieder ein.

Freddy Lamminger (Tobias Schäfer):

Beckys Zwillingsbruder ist ein echter Weltenbummler. Als weitgereister Koch übernimmt er im Sonnenhof die Küche. Wird er dort endlich Wurzeln schlagen? Die lebensfrohe Feli (Fenja Gerhardter), die von Wiesenkirchen in die Praxis zu Ella wechselt, könnte dazu beitragen...

"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof", ab Montag, 29. Juni 2026, um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, produziert von Filmpool Entertainment.

Diese Sendung wird auch in Ultra-HD übertragen. Alle Informationen zum Empfang finden Sie hier.

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