Florian Silbereisen im Gespräch mit Andy Borg

Ein Abend unter Freunden: "Glückwunsch, Andy! - Florian Silbereisen feiert Andy Borg" / gemeinsamer Blick auf mehr als 40 Jahre Entertainment / 8. November, 20:15 Uhr

Es ist ein ungewöhnlicher TV-Abend - mit Florian Silbereisen in einer außergewöhnlichen Rolle: "Glückwunsch, Andy! - Florian Silbereisen feiert Andy Borg" blickt auf die seit mehr als 40 Jahre andauernde Musikkarriere von Andy Borg und auf seine bald 30-jährige Tätigkeit als Fernsehmoderator. Florian Silbereisen moderiert die zweistündige Sendung, die aus offenen, freundschaftlichen Gesprächen, Musik, Erinnerungen und Überraschungen besteht. Mit dabei sind auch Semino Rossi, die Schweizer Sängerin Monique sowie Ramon Roselly. "Glückwunsch, Andy! - Florian Silbereisen feiert Andy Borg" wird gezeigt am Samstag, 8. November 2025, 20:15 Uhr, im SWR und im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek. Im Anschluss, ab 22.15 Uhr, gibt es die Best-of-Ausgabe "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste" mit den schönsten Duetten von Andy Borg mit seinen Gästen. ORF 2 sendet "Glückwunsch, Andy! - Florian Silbereisen feiert Andy Borg" am 8. November 2025 ab 22 Uhr.

Florian Silbereisen: "Für Andy Borg werde ich zum ersten Mal zum Talkmaster"

"In über 20 Jahren durfte ich schon viele Sendungen präsentieren - aber so eine habe ich noch nie moderiert! Ich war schon oft in Talkshows zu Gast - aber ich war noch nie der Gastgeber. Das wird sich jetzt ändern: Denn für Andy Borg werde ich zum ersten Mal zum Talkmaster! Er hat sich das gewünscht, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ich bin selbst sehr gespannt auf diese ganz besondere Premiere als Talkmaster und freue mich auf diesen sehr persönlichen Gesprächsabend mit und rund um Andy Borg."

Andy Borg: "Die privateste Sendung, die ich je gemacht habe"

"Es ist die privateste Sendung, die ich je gemacht habe", sagt Andy Borg, der seit 2018 im SWR die Musik- und Unterhaltungsshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" moderiert. "Wir plaudern über Dinge, die ich noch nie im Fernsehen erzählt habe." Und weiter: "Ich hab fast vergessen, dass die Kameras mitlaufen. So schön war es, mit diesen lieben Freunden zusammenzusitzen, in Erinnerungen zu schwelgen und einfach nur aus ganzem Herzen lachen zu können."

Momente und Begegnungen aus mehr als 40 Jahren Showgeschäft

Florian Silbereisen und Andy Borg schauen gemeinsam auf Andys Borgs fast 45-jährige Karriere - von seiner Entdeckung als Schlagersänger, seinem ersten Auftritt im österreichischen Fernsehen, bis zu seinen TV-Erfolgsformaten "Schlagerparade der Volksmusik", "Musikantenstadl" und "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Andy Borg erzählt von seinen aufregendsten, lustigsten und berührendsten Momenten und Begegnungen, über sein Leben, seine Musik und seine Shows. Von Situationen, die nie geplant waren, aber unvergesslich bleiben. Zu sehen sind Bildausschnitte aus Andy Borgs Musik- und Fernsehkarriere.

Andy Borg - Schlagersänger und seit bald 30 Jahren Fernsehmoderator

Andy Borg ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger. Geboren wurde er am 2. November 1960 in Floridsdorf bei Wien. Als Musiker entdeckt wurde er Anfang der 1980er Jahre in einer Castingshow des österreichischen Fernsehens. Mit dem Schlager "Adios Amor" gelang ihm 1982 der Durchbruch im Schlagergeschäft. Im kommenden Jahr feiert Andy Borg sein 30. Moderatorenjubiläum: 1996 übernahm er für den damaligen Südwestfunk (SWF) die Fernsehsendung "Schlagerparade der Volksmusik", von 2006 bis 2015 moderierte er im Ersten die Eurovisions-Musikshow "Musikantenstadl". Seit 2018 präsentiert Andy Borg für den SWR "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Diese Sendung ist "die schönste Zugabe meiner beruflichen Karriere", wie er sagt.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste" mit den schönsten Duetten

Im Anschluss an "Glückwunsch, Andy! - Florian Silbereisen feiert Andy Borg" zeigen SWR und MDR ab 22:15 Uhr "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste" mit den schönsten Duetten von Andy Borg mit seinen Gästen aus dem Weinlokal - Evergreens und Auftritte, die es so noch nicht gegeben hat. Mit dabei sind VoXXclub, Mara Kayser, Kastelruther Spatzen, Olaf der Flipper, Bata Illic, Jonny Hill, Frank Schöbel, Sigrid und Marina und viele mehr.

"Glückwunsch, Andy! - Florian Silbereisen feiert Andy Borg"

Samstag, 8. November 2025, 20:15 Uhr, SWR und MDR sowie in der ARD Mediathek,

Samstag, 8. November 2025, 22 Uhr, ORF 2

"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste"

Samstag, 8. November 2025, 22:15 Uhr, SWR und MDR sowie in der ARD Mediathek,

