1. Platz der SWR Bestenliste im November 2025: "Die Wut ist ein heller Stern"

Roman von Anja Kampmann/ 10 neue Leseempfehlungen für November auf SWR.de/bestenliste

Der Roman "Die Wut ist ein heller Stern" von Anja Kampmann steht im November 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt von Hedda, die darum kämpft, ihren Traum als Artistin im "Alkazar" zu verwirklichen. Doch nichts zählt mehr, als in den 30er Jahren die neuen Uniformen wie selbstverständlich im Publikum auftauchen. Die Freiräume werden enger und auch für die Mädchen im Varieté wird es gefährlich. Hedda weiß nicht, wem sie noch trauen kann. Ihr Bruder Jaan heuert als Harpunenschmied auf einem Walfänger an, für eine Fahrt in die Antarktis. Und auch Hedda sucht für sich und ihren kleinen Bruder Pauli nach Auswegen.

Platz 2: "Was wir wissen können"; Platz 3: "Schattennummer"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste November belegt "Was wir wissen können" von Ian McEwan, "Schattennummer" von Thomas Pynchon folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 2. November 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

Leseempfehlung:

Anja Kampmann: "Die Wut ist ein heller Stern", Hanser Verlag, 496 Seiten.

https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

