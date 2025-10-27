SWR - Südwestrundfunk

Presseeinladung: SWR Safety Day am 8.11.2025 in Ludwigshafen

Mainz (ots)

Zum Start der zweiten Staffel "Die Unfallklinik": Erste-Hilfe-Event in der Rhein-Galerie in Ludwigshafen

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dem Start der neuen Staffel der SWR Doku "Die Unfallklinik" am 30. Oktober kommt ein Thema verstärkt ins Bewusstsein: die Erste Hilfe. Was tun bei einem Sturz im Haushalt? Wie reagieren bei Verbrennungen in der Küche oder bei einem Fahrradunfall? Schnelles Handeln ist wichtig. Beim SWR Safety Day wird Erste Hilfe in Alltagssituationen greifbar und erlebbar. Besucher:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit interaktiven Lernstationen, Bühnen-Talks und vielen Mitmachaktionen. Ein besonderes Programm-Highlight für Familien: Doctor-medic Aaron Pfisterer, bekannt als Medfluencer @deinkinderdoc, ist live dabei. Der Kinderarzt macht medizinisches Wissen verständlich und nahbar - und teilt beim SWR Safety Day wertvolle Tipps rund um Kindergesundheit, Sicherheit und Prävention. Der Tag wird moderiert von Julia Nestlen, SWR Redakteurin Wissen Aktuell.

SWR Safety Day - Mitmachen. Ausprobieren. Gemeinsam sicher werden

Samstag, 8. November 2025, 10 bis 18 Uhr in der Rhein-Galerie Ludwigshafen

Uhrzeit

Programm

11:00 Begrüßung: Julia Nestlen

11:20 Talk: Hinter den Kulissen der "Unfallklinik". U. a. mit Johannes Horter (BG Klinik)

11:50 Mitmachaktion: Reanimation für alle mit Johannes Horter (BG Klinik)

12:35 Talk: ADAC Luftrettung mit Johannes Becker (BG Klinik)

13:15 Mitmachaktion: Schnittverletzungen und Druckverband mit Sonia Kaiser (DRK)

14:10 Talk, Mythen-Check & Mitmachaktion: Erste Hilfe für Familien mit @deinkinderdoc Doctor-medic Aaron Pfisterer

15:10 Kuscheltierklinik mit @deinkinderdoc Doctor-medic Aaron Pfisterer

16:05 Talk: Fahrradunfall mit Jakob Arheidt (Patient und Protagonist aus "Die Unfallklinik")

16:50 Talk: Hinter den Kulissen der "Unfallklinik". Mit Expert:innen aus der BG Klinik und Macher:innen aus SWR Redaktion und Produktionsfirma SEO Entertainment

17:20 Mitmachaktion: Was tun bei Brandverletzungen?

18:00 Ende

Alle Informationen zum SWR Safety Day finden Sie hier. Mehr zur neuen Staffel "Die Unfallklinik" unter http://swr.li/die-unfallklinik-staffel-2.

Wir freuen uns auf Sie!

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis Mittwoch, 5. November 2025 per E-Mail an claudia.lemcke@SWR.de. Falls Sie Gesprächswünsche mit Teilnehmenden des Safety Day haben, geben Sie mir bitte vorab Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Oechsle

Leitung Presse & Public Affairs

Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 0173 3877 503, claudia.lemcke@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell