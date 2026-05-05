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Neue Folge "Armes Deutschland": Neue Wege und große Hoffnungen

München (ots)

Stefanie startet im Berufsleben durch

Nadine kämpft mit den Schatten ihrer Vergangenheit

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 5. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Die alleinerziehende Mutter Stefanie hat es nach Jahren voller Herausforderungen geschafft: Sie hat einen Teilzeitjob gefunden. Ein Weg, der Nadine noch bevorsteht - nach tragischen Schicksalsschlägen möchte sie sich ein neues Leben aufbauen. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 5. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

In Schwäbisch Gmünd lebt Stefanie mit Tochter Denise seit vielen Jahren von Bürgergeld und kämpft um das wirtschaftliche Überleben. Über Jahre hinweg hat die alleinerziehende Mutter den großen Wunsch, vom Jobcenter loszukommen und Teilzeit zu arbeiten. Nun haben sich die Träume der gelernten Arzthelferin erfüllt: Sie hat eine 50-Prozent-Stelle bei einem Senioren-Menüservice gefunden. Dort übernimmt Stefanie sogar eine leitende Funktion. Die finanzielle Lage der kleinen Familie hat sich dadurch zwar verbessert, doch ganz ohne Unterstützung reicht das Geld noch nicht - sie erhalten eine Bürgergeld-Aufstockung durch das Jobcenter. Auch wenn das Polster dünn bleibt, ist Stefanie stolz auf ihre Unabhängigkeit.

Nadine ist ebenfalls alleinerziehend und möchte neue Wege einschlagen. Nachdem ihr Partner und Ziehvater für Tochter Lilith-Marie ausgezogen ist, steht sie allein da. Für die 24-Jährige ist es nun wichtig, eine Arbeit zu finden - die derzeitige finanzielle Lage zehrt an ihren Kräften. Bisher besteht nur ein Problem: Die junge Mutter findet keine Betreuung für Lilith. Zudem ist Nadines Vergangenheit gezeichnet von Schicksalsschlägen, unter denen sie heute noch leidet. Aufgrund der belastenden Umstände erlitt sie einen Burnout und musste ihre damalige Ausbildung zur Altenpflegehelferin abbrechen. Trotz aller Rückschläge gibt Nadine nicht auf und versucht, ihrem Kind eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Svenya steht vor ihrer entscheidenden Prüfung. Die 51-Jährige hat bereits die Zusage für eine Arbeitsstelle - jetzt muss sie nur noch ihre Ausbildung zur Betreuungsfachkraft bestehen. Der Ausstieg aus dem Bürgergeld hätte jedoch auch finanzielle Konsequenzen: Sie müsste Unterhalt für ihre Tochter zahlen. Die Beziehung zu ihrem zehnjährigen Kind ist kompliziert und ein Thema, das Svenya zu Tränen rührt. Auch Mike und Ange plagen Sorgen. Nachdem Mike ein Vorstellungsgespräch nicht wahrgenommen hat, wird die Situation der Familie immer aussichtsloser. Der Schuldenberg wächst und aufgrund von mangelndem Erscheinen wurde Sohn Louis von der Kita abgemeldet. Schaffen die jungen Eltern es, das Blatt zu wenden?

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 5. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen

Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":

Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, rund fünf Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.

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