1. Platz der SWR Bestenliste im Juli/August 2025: "Die Sprache meines Bruders"

Der Roman "Die Sprache meines Bruders" von Gesa Olkusz steht im Juli/August 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt von den beiden Brüdern Parker und Kasimir, die als Jungen mit ihrer Mutter aus Polen in die USA ausgewandert sind. Nach diesem Kraftakt hat die Mutter jede Lebenslust verloren, und so sind aus den Brüdern zwei symbiotisch verbundene Einzelgänger geworden, die sich in der Fremde durchschlagen, ohne jemals heimisch zu werden. Parker arbeitet als Privatchauffeur, Kasimir verlässt nie das Haus. Als die Vagabundin Luzia bei ihnen einzieht, bringt sie ihre ganze Lebensfreude mit, sprengt damit jedoch die nahezu wortlose Nähe der Brüder. Doch die junge Frau haut nach Panama ab, und da ist klar: Kasimir muss ihr nach.

Platz 2: "Der Fall Brooklyn"; Platz 3: "Stehlen, Schimpfen, Spielen"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Juli/August belegt "Der Fall Brooklyn" von Jonathan Lethem, "Stehlen, Schimpfen, Spielen" von Barbi Markovic folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. Juli 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

Leseempfehlung:

Gesa Olkusz: "Die Sprache meines Bruders", Residenz Verlag, 224 Seiten.

Vollständige Bestenliste zum Download:

https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

