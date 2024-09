Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg

Baukunst trifft auf Weinkultur

Stuttgart (ots)

Bereits 40 herausragende Bauwerke in Deutschlands Süden tragen inzwischen das begehrte Siegel "Weinsüden Architektur". Dieses wird seit fünf Jahren von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) in Kooperation mit der Architektenkammer Baden-Württemberg verliehen. Das Siegel würdigt Bauten, die Weintourismus und gelungene Architektur auf besondere Weise vereinen. In diesem Jahr wurden zehn weitere Projekte ausgezeichnet - vom charmanten Wengerthäusle bis zur beeindruckenden Kelterhalle.

"Diese vielen Beispiele für eine gelungene Symbiose aus Baukunst und Weinkultur zeigen eindrucksvoll, wie sehr sich der Weintourismus in den zurückliegenden Jahren professionalisiert hat", sagt TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun. "Immer mehr Weingüter, Genossenschaften und Kommunen haben erkannt, welches Potenzial im Weintourismus steckt und wie man mit gelungener Architektur weininteressierte Gäste ansprechen kann."

Die Bandbreite der ausgezeichneten Bauwerke ist groß und reicht von Weingütern und Vinotheken über Weinpavillons bis zu Wein-Aussichtspunkten in der Reblandschaft. Alle Bauten werden auf einer eigenen Webseite sowie im Architekturführer BW, der App der Architektenkammer Baden-Württemberg, näher vorgestellt und bieten sich als Ziele für Urlaube und Ausflüge rund um die Themen Wein und Genuss an.

Behutsame Erweiterungen und spektakuläre Neubauten

Zu den zehn neu prämierten Bauwerken gehört das Weingut Blankenhorn in Schliengen im Markgräflerland. Das historische Hauptgebäude reicht zurück ins 17. Jahrhundert und wurde jüngst vom Architekturbüro Erik Lorenz behutsam durch An- und Neubauten erweitert. Dabei entstand ein Ensemble, das Alt und Neu vorbildlich zusammenführt. Es belebt die Ortsmitte und öffnet das Weingut mit Vinothek und Weinbar für Gäste.

Der Winzerverein Hagnau am Bodensee zeigt mit dem Bau der neuen Kelterhalle, das vom Büro Fuchs Maucher Architekten realisiert wurde, wie aus einem reinen Funktionsgebäude ein Blickfang und touristischer Anziehungspunkt werden kann. Die Natursteinfassade mit den farbig verglasten Fenstern und das typografisch gestaltete Keltertor sind regelmäßig Kulisse für Weinfeste oder Verkostungen und ein beliebtes Fotomotiv.

Dass überzeugende Architektur auch im Kleinen möglich ist und Gäste anziehen kann, beweist das Weinstädter Architekturbüro a & b rund um ein bestehendes Wengerthäusle. Mit einem modernen Weinregal, das die Silhouette der Fassade aufgreift, und weiteren Installationen wurde das Areal mitten im Weinberg einfühlsam inszeniert und zum Treffpunkt für Gesprächsveranstaltungen und andere Events ausgebaut.

Alle mit dem Siegel "Weinsüden Architektur" ausgezeichneten Bauten wurden von einer Jury ausgewählt und erfüllen definierte Kriterien. Neben einer zeitlosen und originären Formensprache wurden dabei auch Baumaterialien, Raumqualität oder der Bezug zum umgebenden Raum berücksichtigt. Darüber hinaus erfüllen alle Objekte touristische Kriterien wie regelmäßige Öffnungszeiten oder Veranstaltungen, eine hohe Erlebnisqualität und einen Bezug zum regionalen Weinbau.

INFO:

Informationen zu allen ausgezeichneten Bauwerken finden weininteressierte Reisende unter weinsueden-architektur.de

Informationen zur App gibt es unter architektur-app-bw.de. Die weintouristischen Highlights sind in der App als Tour "Architektur | Wein | Tourismus" zu finden.

