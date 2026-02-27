ZDF

ZDF zeigt Orang-Utan-Auswilderung auf Borneo in "Terra X"

Wildtierärztin Hannah Emde ist in der neuen Staffel von "Terra X: Faszination Erde" auf Borneo bei der spektakulären und sehr seltenen Auswilderung von Orang-Utans dabei. Dabei wird klar, dass Artenschutz immer auch Naturschutz ist. In weiteren Folgen erlebt sie in Finnland sowohl Mitternachtssonne als auch Polarnacht und ist in Chile am Humboldtstrom, in der Atacamawüste und den Anden unterwegs. Alle Folgen sind ab Mittwoch, 4. März 2026, fünf Jahre lang im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. Im ZDF sind die Filme sonntags, am 8., 15. sowie am 29. März 2026, 19.30 Uhr, zu sehen.

Finnland – Suche nach dem Glück

Finnland hat zwei Gesichter: wochenlange Dunkelheit im Winter und taghelle Nächte im Sommer. In dieser Region, zwischen den Extremen von Polarnacht und Mitternachtssonne, sollen die glücklichsten Menschen der Welt leben. Hannah Emde reist in einer neuen Folge von "Terra X: Faszination Erde" in ein Land, dessen atemberaubende Landschaften und tierische Anpassungsprofis spektakulär sind. Zwischen Nordlichtern, Rentieren, der Stille verschneiter Wälder und dem Glitzern Tausender Seen erlebt Hannah Emde eine Wildnis, die gegensätzlicher kaum sein könnte. Weiße Polarfüchse, Braunbären, duftende Wälder und seltene Flussbewohner prägen ein Land, das gelernt hat, mit extremen Herausforderungen zu leben (ZDF: Sonntag, 8. März 2026, 19.30 Uhr).

Chile – Geheimnis des Lebens

Glühende Wüste, eisige Höhen, wilde Strömungen: In jeder Region Chiles verbergen sich einzigartige Überlebenskünstler. Ausgangspunkt von Hannah Emdes Expedition ist die Atacamawüste, in der es in manchen Regionen seit 23 Millionen Jahren nicht mehr geregnet hat. Doch auch dort existiert Leben: Kakteen fangen die Feuchtigkeit des Camanchaca-Nebels an ihren Dornen ein und nähren damit ein verborgenes Netz an Lebewesen. Rund 200 aktive Vulkane und extreme Höhen machen die Anden zu einem gefährlichen Lebensraum aus Steilwänden, Feuer und Eis. Seit Jahrtausenden lebt dort der Kondor in Koexistenz mit dem Puma. Entlang der Küste Chiles verläuft der Humboldtstrom, einer der artenreichsten Ströme der Erde – sein kaltes Wasser aus der Antarktis sorgt für einzigartigen Nahrungsreichtum. Am Ende der Reise besucht Hannah Emde das Extremely Large Telescope (ELT) inmitten der Wüste, wo Forscherinnen und Forscher aus aller Welt die großen Rätsel des Universums lösen wollen (ZDF: Sonntag, 15. März 2026, 19.30 Uhr).

Borneo – Zurück in die Wildnis

Hannah Emde begleitet auf Borneo eine der schwierigsten Auswilderungen weltweit: Nach mehr als zehn Jahren Vorbereitung sollen drei Orang-Utans in den Tiefen des Regenwalds entlassen werden. Auswilderungen sind extrem selten, denn der Aufwand ist immens: Gesundheitschecks für Mensch und Tier, penible wissenschaftliche Begleitung, logistische Extrembedingungen. Auch das Wissen, dass jeder noch so kleine Fehler für die Tiere über Leben oder Tod entscheiden kann, ist nervenaufreibend. Trotzdem ist Wildtierärztin Hannah Emde davon überzeugt: "Orang-Utans haben eben auch eine Schlüsselrolle für das ganze Ökosystem Regenwald. Deswegen würde ich sagen: "Ja, so ein Aufwand ist es auf jeden Fall wert." Diese Folge von "Terra X: Faszination Erde" erzählt die Geschichte dieses einzigartigen Lebensraums und begleitet die drei Orang-Utans auf ihrem Weg zurück in die Freiheit (ZDF: Sonntag, 29. März 2026, 19.30 Uhr).

Die dreiteilige Dokumentation wird mit Untertiteln, Audiodeskription und in deutscher Gebärdensprache angeboten.

