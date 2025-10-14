PIZ Heer

ESA-Astronauten schließen in Bückeburg Teilausbildung für Mondmission ab

Bückeburg (ots)

Am 17. Oktober 2025 schließen vier Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation ESA ihre Teilausbildung am Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum ab. Nach mehrwöchigem Training überreicht Oberst Thomas Nikolai, Kommandeur des Ausbildungszentrums, als Zeichen des erfolgreichen Abschlusses Alexander Gerst und Matthias Mauerer aus Deutschland, Thomas Pesquet aus Frankreich und Samantha Cristoforetti aus Italien ihre Urkunden.

Seit dem 15. September 2025 bildeten Fluglehrer des Ausbildungszentrums die Astronauten für die Mondlandung im Jahr 2027 aus. Auf dem Lehrplan standen eine intensive Simulatorphase sowie Realflüge in Bückeburg und im Gebirge. Dabei ist es den Bückeburgern im Vorfeld gelungen, eine realitätstreue Mondlandschaft im Simulator nachzubilden, um die Astronauten möglichst unter Realbedingungen auf die bevorstehende ARTEMIS III Mission vorzubereiten. Neben dem Simulator waren Schulungshubschrauber vom Typ EC135 im Einsatz, mit denen in der Hubschrauberführergrundausbildung angehende Hubschrauberpiloten der Bundeswehr ihr fliegerisches Können erlernen.

Die Zeremonie, an der der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, und der Leiter für Erforschung von Menschen und Robotern bei der ESA, Daniel Neuenschwander, teilnehmen werden, findet am Freitag, 17. Oktober 2025 am Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg statt. Begleitet durch das Heeresmusikkorps Hannover beginnt die Feststunde um 14:00 Uhr.

