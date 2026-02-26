Die Landklinik: Zweiteilige "37°"-Reportage im ZDF

ZDF

Das Krankenhaus in Wriezen, nahe der polnischen Grenze, ist für viele die einzige medizinische Anlaufstelle in der Region. Mit enormem Einsatz ringen die Mitarbeitenden nicht nur um die Leben der Patientinnen und Patienten, sondern auch um das Bestehen ihrer Klinik. Die zweiteilige "37°"-Reportage "Die Landklinik" begleitet ein Jahr lang den Klinikalltag. Die Filme von Nadja Kölling sind ab Montag, 2. März 2026, 5.00 Uhr, fünf Jahre lang im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und am Dienstag, 3. und 10. März 2026, jeweils um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Folge 1 "Die Landklinik: Retter in der Provinz"

Die Personalnot ist groß am schlecht angebundenen Wriezener Krankenhaus in Brandenburg, die Finanzen knapp, das Einzugsgebiet riesig und die Bevölkerung alt. Dazu sorgen steigende Kosten und die bundesweite Krankenhausreform für einen massiven Spar- und Umstrukturierungsdruck. Der erste Teil "Retter in der Provinz" der zweiteiligen "37°"-Reportage "Die Landklinik" zeigt am Dienstag, 3. März 2026, 22.15 Uhr, ein Krankenhaus, das funktioniert, weil Menschen bereit sind, über ihre Grenzen zu gehen.

Manche Patientinnen und Patienten müssen für ihre Behandlung bis zu 30 Minuten fahren, um medizinische Hilfe zu erhalten. Dasselbe gilt für das Notarzt-Team und den Rettungsdienst. Die schweren Fälle kann Notarzt Kai Wilke (42) häufig nur notfallmäßig versorgen und lässt sie dann, so schnell es geht, in größere Häuser verlegen. Die leitende Anästhesie-Schwester Birgit Matthes (61) ist die dienstälteste Mitarbeiterin und so etwas wie die gute Seele des Hauses. Julia Kraushaar (35) macht die Facharztausbildung zur Viszeralchirurgin. Die Mutter von zwei Kindern fährt außerdem als Notärztin Rettungseinsätze und muss 24-Stunden-Dienste übernehmen. Ohne internationales Personal, wie die indischen Assistenzärzte Anoop Puritipati (35) und Meghana Kurapati (30) würde der Klinikbetrieb nicht funktionieren. Wird das Ehepaar nach der Ausbildung in der Region sesshaft? Während es viele andere junge Menschen aus der Region in die Großstadt zieht, hat sich die 24-jährige Janina Buhe für die Rettungsstelle im Wriezener Krankenhaus entschieden. Und Geschäftsführerin Katja Thielemann (49) kämpft darum, die Klinik zukunftssicher zu machen.

Folge 2 "Die Landklinik: Patient Krankenhaus"

Der zweite Teil der "37°"-Reportage "Die Landklinik" zeigt am Dienstag, 10. März 2026, 22.15 Uhr, dass der Krankenhausbetrieb in Wriezen, die einzige medizinische Versorgung in der Region, nur durch den persönlichen Einsatz Einzelner funktioniert. Wie kann die medizinische Versorgung in der Provinz in Zukunft aufrechterhalten werden?

