ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/26

Mainz (ots)

Woche 10/26

Mi., 4.3.

Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten:

 0.45     auslandsjournal - die doku: Wer war Jeffrey Epstein?   (VPS 0.44/HD/UT)
          Film von Gert Anhalt
          USA/Deutschland 2026
          Im Streaming: 3. März 2026, 08.00 Uhr bis 3. März 2031

 1.30     Donald Trump - König im Weißen Haus?   (VPS 0.45)

 2.15     Nordkoreas Geheimnisse   (VPS 1.30)

 3.00     auslandsjournal   (VPS 2.15)

 3.30     Die Spur   (VPS 2.45)
          Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch

 4.00     frontal   (VPS 3.15)

 4.45-    hallo deutschland
 5.30

("plan b: Unguilty Pleasure" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.)



Woche 13/26

So., 22.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

 8.35     1, 2 oder 3   (HD/UT)
          Quizzen & Wissen mit Elton
          Elton lässt's krachen
          Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
          Deutschland 2023

("1, 2 oder 3: Baustelle - Bagger, Beton & Co." entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

