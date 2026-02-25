ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/26

Mainz (ots)

Woche 10/26 Mi., 4.3. Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 auslandsjournal - die doku: Wer war Jeffrey Epstein? (VPS 0.44/HD/UT) Film von Gert Anhalt USA/Deutschland 2026 Im Streaming: 3. März 2026, 08.00 Uhr bis 3. März 2031 1.30 Donald Trump - König im Weißen Haus? (VPS 0.45) 2.15 Nordkoreas Geheimnisse (VPS 1.30) 3.00 auslandsjournal (VPS 2.15) 3.30 Die Spur (VPS 2.45) Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch 4.00 frontal (VPS 3.15) 4.45- hallo deutschland 5.30 ("plan b: Unguilty Pleasure" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.) Woche 13/26 So., 22.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 8.35 1, 2 oder 3 (HD/UT) Quizzen & Wissen mit Elton Elton lässt's krachen Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF Deutschland 2023 ("1, 2 oder 3: Baustelle - Bagger, Beton & Co." entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell