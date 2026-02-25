ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Epsteins Netzwerk – Skandal mit System?

Es geht um Gewalt, Missbrauch und Korruption: Jeffrey Epstein, US-Millionär, Society-Größe und Sexualstraftäter, hat über Jahrzehnte sein Netzwerk gesponnen. Er hat Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Adel zusammengebracht. Er hat Geld verdient mit legalen und halblegalen Methoden, er hat mit Informationen gehandelt und vor allem mit jungen und minderjährigen Frauen. Er und seine Gäste haben sie missbraucht und misshandelt. Die Namen von mehr als 1000 Opfern finden sich in den Akten. "Epsteins Netzwerk" ist am Donnerstag, 26. Februar 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Nach langem Drängen gab die Regierung Trump zuletzt einen großen Teil Akten im Fall Epstein frei: Es sind über drei Millionen Bilder, Videos und Dokumentenseiten – ein großer Teil davon geschwärzt. Obwohl sein Name ausgesprochen oft in den Akten vorkommt, sieht sich der US-Präsident vollständig entlastet. Einige der Persönlichkeiten, die in den Akten auftauchen, sind zurückgetreten. In England wurde der Bruder des Königs, Andrew, kurzzeitig festgenommen, genauso wie ein ehemaliger Botschafter und Minister. Ermittelt wird auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich und Norwegen.

Müssen Politiker und Prominente vor weiteren Enthüllungen zittern? Wie weit reichte Epsteins Arm auch nach Deutschland? Ist das Epstein-System nur ein Fall für die Justiz, oder muss es auch politische Konsequenzen geben?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Europaabgeordnete, der Grünen-Politiker Jürgen Trittin, die Theologin und Autorin Margot Käßmann, Investigativ-Reporter Daniel Laufer von "Paper Trail Media" und Annett Meiritz, Amerika-Expertin des "Handelsblatts".

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

