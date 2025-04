Physiotherapie Steinborn Individuelle kurative Therapie

Alexander Steinborn: Ganzheitliche Physiotherapie für nachhaltige Gesundheit und Schmerzfreiheit

Langes Sitzen, einseitige Belastungen und chronischer Stress führen bei vielen Menschen zu Rückenschmerzen, Verspannungen und Bewegungseinschränkungen, die oft zu spät behandelt werden. Mit über zehn Jahren Erfahrung in Klinik, Akutversorgung und Spitzensport setzt Alexander Steinborn auf eine individuelle, ganzheitliche Therapie. Seine Gießener Praxis richtet sich an Privatpatienten, Selbstzahler und Unternehmen, die in langfristige Gesundheit investieren wollen. Welches Konzept Alexander Steinborn verfolgt und weshalb Prävention der Schlüssel zu langfristiger Leistungsfähigkeit ist, erfahren Sie hier.

Tempo und Effizienz bestimmen die Welt – das eigene Wohlbefinden bleibt dabei oft auf der Strecke. Termindruck, Leistungsansprüche und ständige Verfügbarkeit sind zur Normalität geworden. Was dabei zu kurz kommt, ist die Gesundheit – sie wird verdrängt, aufgeschoben, bis die Warnsignale nicht mehr zu ignorieren sind. Schmerzen, Verspannungen und Bewegungseinschränkungen schleichen sich langsam ein und werden verharmlost, bis aus kleinen Beschwerden ernsthafte Probleme entstehen. Viele Menschen unterschätzen, welche Folgen diese Vernachlässigung hat – dabei funktioniert der menschliche Körper wie eine hochkomplexe Maschine, die regelmäßige Wartung benötigt. Werden Warnsignale übergangen, entstehen Folgeschäden, die nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Konzentration, Belastbarkeit und Energie lassen nach – wer beruflich vorankommen will, fällt zurück. „Viele Menschen gehen erst dann zur Therapie, wenn ihr Körper längst ein Totalschaden ist“, berichtet Physiotherapeut Alexander Steinborn von Physiotherapie Steinborn. „Dann erwarten sie eine schnelle Lösung – doch was jahrelang ignoriert wurde, lässt sich nicht mit ein paar Sitzungen beheben.“

„Tatsächlich setzen die meisten Therapien erst da an, wenn das Problem bereits eskaliert ist. Doch wer seinen Körper genauso pflegt wie sein Auto, bleibt länger leistungsfähig und gesund“, erklärt der Physiotherapeut. „Ich hingegen setze auf Prävention und individuelle Therapie – nicht auf schnelle Reparaturen.“ Seit zehn Jahren widmet sich Alexander Steinborn der Physiotherapie – mit Leidenschaft, Präzision und dem klaren Anspruch, mehr zu bieten als eine Standardbehandlung. Seine Erfahrung aus fünf Jahren Hausbesuchen hat ihm gezeigt, woran es in der klassischen Physiotherapie oft scheitert: zu wenig Zeit, zu wenig Individualität, zu wenig Prävention. Am 1. Oktober 2024 hat er in Gießen seine eigene Praxis für Privatpatienten eröffnet – mit einem Konzept, das sich deutlich vom üblichen Schema abhebt. Besonders lange Termine ermöglichen eine tiefgehende Analyse der Beschwerden und eine umfassende Behandlung – kein schnelles Abarbeiten, kein Zeitdruck, sondern volle Konzentration auf den Menschen und seine Bedürfnisse.

Mehr Zeit, bessere Ergebnisse – Wie eine längere Behandlungsdauer die Therapie revolutioniert

In der Praxis von Alexander Steinborn dauert jede Behandlung 60 Minuten, um akute Beschwerden gezielt zu behandeln und präventive Maßnahmen zu ergreifen. „Statt schneller Standardlösungen erhält jeder Patient ein individuell abgestimmtes Therapiepaket, das sowohl passive Techniken wie Massagen und Mobilisation als auch aktive Übungen zur Stabilisierung umfasst“, erklärt der Physiotherapeut. Durch regelmäßige Check-ups können zudem Fehlhaltungen und Probleme frühzeitig erkannt werden, bevor sie zu ernsthaften Beschwerden führen. Ein zentraler Bestandteil des Konzepts des Experten ist die BEMER-Therapie, die die Durchblutung fördert, die Zellregeneration unterstützt und Heilungsprozesse beschleunigt. Ergänzend dazu berät Alexander Steinborn zu Einlagenversorgung, Sportoptimierung und Trainingssteuerung, um nicht nur Schmerzen zu lindern, sondern langfristig die Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu verbessern.

„Akute Schmerzen dulden keinen Aufschub – daher sind bei mir schnelle Termine innerhalb von 72 Stunden möglich“, erklärt Alexander Steinborn von Physiotherapie Steinborn. Seine Erfahrung mit tausenden Patienten – von Profisportlern bis Handwerkern – zeigt: Wer frühzeitig handelt, kann viele Beschwerden schnell in den Griff bekommen. So konnte etwa eine Krankenschwester mit Karpaltunnelsyndrom nach nur einer Behandlung auf eine OP verzichten – und auch ein 24-jähriger Monteur mit Bandscheibenvorfall war nach fünf Sitzungen wieder arbeitsfähig. „Nicht immer geht es so schnell – doch wer wartet, riskiert auf jeden Fall schwerwiegende und langfristige Probleme“, fasst der Physiotherapeut zusammen.

Betriebliche Gesundheitsförderung: Warum sich Prävention für Unternehmen lohnt

Gesunde Mitarbeiter sind das Fundament eines erfolgreichen Unternehmens – und so bietet Alexander Steinborn auch Unternehmen maßgeschneiderte Gesundheitslösungen an, um die Krankheitskosten zu senken, Fehlzeiten zu reduzieren und die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. „Präventive Physiotherapie am Arbeitsplatz sorgt nicht nur für weniger Ausfälle, sondern auch für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit und langfristige Bindung der Belegschaft“, erklärt er. Unternehmen, die in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren, profitieren von geringeren Kosten und ebenso von einem produktiveren Arbeitsumfeld, wie der Experte schon oft beobachten durfte.

Mittelständische Unternehmen mit rund 120 Mitarbeitern können somit bei Alexander Steinborn von einer direkten physiotherapeutischen Betreuung profitieren. Ein Beispiel ist etwa die Firma von Johannes Hübner, die wöchentlich zehn Mitarbeiter zur Behandlung vorbeischickt. Doch das ist eigentlich gar nicht nötig: „Ich biete auch Behandlungen vor Ort an, die Zeit sparen, die Teilnahmequote erhöhen und eine bessere Integration in den Arbeitsalltag ermöglichen“, erklärt der Physiotherapeut. Mitarbeiter können bei ihm Beschwerden frühzeitig behandeln lassen, ohne lange Anfahrtswege oder Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Alternativ können sie jedoch auch Termine in Steinborns Praxis wahrnehmen, wo intensive Einzelbehandlungen mit modernen Methoden wie der BEMER-Therapie für schnelle und nachhaltige Ergebnisse sorgen.

Investitionen in betriebliche Gesundheitsmaßnahmen zahlen sich aus: Eine Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zeigt etwa, dass Unternehmen bis zu 5,2 Prozent ihres Jahresumsatzes einsparen können, indem sie krankheitsbedingte Fehlzeiten reduzieren. „Gesunde Mitarbeiter sind motivierter, belastbarer und leistungsfähiger – eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer“, betont Alexander Steinborn von Physiotherapie Steinborn. Mit präventiven Maßnahmen wie regelmäßigen physiotherapeutischen Check-ups lässt sich nicht nur die Gesundheit fördern, sondern auch die Mitarbeiterbindung langfristig stärken.

Alexander Steinborn: Zehn Jahre Physiotherapie-Erfahrung für nachhaltige Therapieerfolge

Seit seinem Examen im Jahr 2015 hat Alexander Steinborn umfassende Erfahrung in verschiedenen physiotherapeutischen Bereichen gesammelt. Vier Jahre arbeitete er in einer orthopädischen Rehaklinik in Bad Nauheim, wo er Patienten von 15 bis 90 Jahren behandelte – von frisch operierten Fällen bis hin zu konservativen Therapien. Parallel dazu betreute er drei Jahre lang die Spieler des EC Bad Nauheim in der 2. Eishockey-Liga, was ihm wertvolle Einblicke in die Sportphysiotherapie und Rehabilitation von Leistungssportlern verschaffte.

Ab 2019 wechselte er in ein Akuthaus in Gießen, wo er weiterhin mit akuten und chronischen Beschwerden arbeitete. In dieser Zeit begann er, seine Selbstständigkeit mit Hausbesuchen aufzubauen, bis er schließlich im Juli 2024 seine eigene Praxis in Gießen eröffnete. Diese langjährige Erfahrung aus Klinik, Akutversorgung und Spitzensport hat ihn geprägt: Seine Therapieansätze sind praxisnah, effizient und auf schnelle, nachhaltige Ergebnisse ausgelegt, die sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen langfristigen Nutzen bringen.

Sie möchten Schmerzen gezielt behandeln und langfristig leistungsfähig bleiben – ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren? Vereinbaren Sie jetzt einen Termin bei Alexander Steinborn und profitieren Sie von einer individuellen Physiotherapie.

