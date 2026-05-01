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"Kampf der RealityAllstars": 25.000 wählen Maulwurf in die Sala

München (ots)

  • Zuschauer-Voting entscheidet: Wer bekommt eine Spezialaufgabe?
  • Ein Maulwurf sorgt mit Sabotage-Spielchen für Misstrauen
  • "Kampf der RealityAllstars" am 3. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Große Aufregung in der Sala: Ein von den Fans ernannter Maulwurf mischt sich unter die Allstars und sorgt für maximale Spannungen. Kader und Kate geraten sofort unter Verdacht und dubiose Hinweise sorgen für Zweifel unter Verbündeten - besonders Giuliana und Georgina werden dabei auf die Probe gestellt. Wer hält am Ende zusammen und welche Bindungen bröckeln? "Kampf der RealityAllstars" am 3. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Die neue Folge startet direkt mit heißen Diskussionen: Maurice und Paco liefern sich einen humorvollen Schlagabtausch darüber, wer den besseren Körper hat. Vor allem Paco hat eine klare Meinung über Maurice: "Du bist nicht hässlich, aber du bist jetzt auch keine Kirsche auf der Sahnetorte". Während die beiden weiter debattieren, kündigt sich Unheil an: Die Sala-Bewohner ahnen noch nicht, dass bald ein folgenschweres Geheimnis gelüftet wird.

Durch ein Zuschauer-Voting wurde bereits während der Produktion anhand von 25.000 abgegebenen Stimmen entschieden, welcher Allstar eine Sonderaufgabe erhält. Jetzt stellt sich heraus, was dahintersteckt: Ein Realitystar wurde zum Maulwurf gewählt. Wenn die Person es schafft, nicht aufzufliegen, ist sie in der "Stunde der Wahrheit" vor dem Rauswurf geschützt und darf zusätzlich jemanden aus der Sala werfen. Der Maulwurf nimmt die Herausforderung gelassen: "Ich habe richtig Bock! Lasset die Spiele beginnen".

Als der Rest der Gruppe davon erfährt, liegt sofort Misstrauen in der Luft. Schnell wird wild spekuliert - Kaders Name fällt gleich zu Beginn und auch Kate gerät ins Visier. Während die Realitystars ihren inneren Sherlock Holmes entdecken, schmieden vor allem Georgina und Giuliana intrigante Pläne. Als der Maulwurf zusätzlich geheime Sabotage-Missionen ausführt, liegen die Nerven endgültig blank. Vage Ahnungen werden zu direkten Konfrontationen und selbst enge Verbindungen halten dem Druck nur schwer Stand. Bei der lang ersehnten Auflösung eskaliert die Situation: Der Schock sitzt tief und es fließen Tränen.

Doch Zeit zum Verarbeiten bleibt nicht, denn schon am nächsten Morgen steht das neue Safety-Spiel an. In "Die lange Geschichte" müssen die Allstars ihr historisches Wissen in Zweierteams unter Beweis stellen. Wer hat in der Schule aufgepasst und wer hat sich nur für die Pausen interessiert? Kurze Zeit später wird schon wieder fleißig taktiert, denn am Star-Strand schlägt die nächste "Stunde der Wahrheit".

"Kampf der RealityAllstars" am 3. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

Pressekontakt:

RTLZWEI
Kommunikation
089 - 641850
kommunikation@rtl2.de
unternehmen.rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

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