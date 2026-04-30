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Mehr als nur Unterhaltung: RTLZWEI setzt auf Action und gesellschaftliche Relevanz

München (ots)

Freitag, 1. Mai 2026: "London Has Fallen" (20:15 Uhr)

Samstag, 2. Mai 2026: "Die Welle" (20:15 Uhr)

Action, Spannung und starke Geschichten: RTLZWEI zeigt am Freitag hochkarätige Thriller und internationale Blockbuster. Am Samstag rücken gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus Ein vielseitiges Filmwochenende zwischen Nervenkitzel und Tiefgang.

Freitag, 1. Mai 2026

Mit "London Has Fallen" (20:15 Uhr) eröffnet RTLZWEI den Abend mit einem hochspannenden Action-Thriller, der die Bedrohung globaler Sicherheit in spektakulären Bildern inszeniert. Hollywood-Star Gerard Butler ("300", "Olympus Has Fallen") kehrt als kompromissloser Bodyguard Mike Banning zurück und kämpft in einem von Terror erschütterten London um das Leben des US-Präsidenten, gespielt von Aaron Eckhart. Unterstützt wird er von Oscar-Preisträger Morgan Freeman, während Angela Bassett und Melissa Leo weitere starke Akzente setzen. Die Fortsetzung des Erfolgsfilms von Regisseur Babak Najafi überzeugt mit internationaler Starbesetzung, rasantem Tempo und groß angelegten Actionszenen.

Direkt im Anschluss folgt mit "Killer Elite" (22:05 Uhr) ein globaler Actionfilm mit Jason Statham, Robert De Niro und Clive Owen. Unter der Regie von Gary McKendry erzählt der Film eine Geschichte über Loyalität und Verrat: Ex-Söldner Danny Bryce muss zur Rettung seines Mentors drei Elitesoldaten ausschalten - und gerät dabei in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit einer geheimen Organisation.

Den Abschluss des Abends bildet "Wer ist Hanna?" (00:20 Uhr), ein stilvoller Action-Thriller von Joe Wright. Saoirse Ronan überzeugt als junge Kämpferin, unterstützt von Cate Blanchett und Eric Bana.

Samstag, 2. Mai 2026

Der Samstag steht bei RTLZWEI im Zeichen gesellschaftlich relevanter Themen, die sich mit Mechanismen von Ausgrenzung, Gruppendynamik und Vorurteilen auseinandersetzen.

Den Auftakt macht "Die Welle" (20:15 Uhr), ein packendes Filmdrama von Dennis Gansel mit Jürgen Vogel, Frederick Lau und Elyas M'Barek. Der Film zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich autoritäre Strukturen entwickeln können und wie anfällig selbst moderne Gesellschaften für Manipulation, Gruppenzwang und Ausgrenzung sind. Damit legt er den inhaltlichen Grundstein für den weiteren Verlauf des Abends.

Später am Abend folgt mit "Pretty Young Thing" (00:25 Uhr) von Tilde Harkamp eine moderne High-School-Geschichte über sozialen Druck, Identität und Ausgrenzung - ein zeitgemäßer Blick auf die Lebenswelt junger Menschen.

Die RTLZWEI Spielfilm-Highlights - Freitag, 1. Mai 2026 und Samstag, 2. Mai 2026, bei RTLZWEI.

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