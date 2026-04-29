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"Kampf der RealityAllstars": Der Comeback-Schock

München (ots)

Matthias Mangiapane und Gino Bormann ziehen ein

Paco und Yeliz sprechen über ihr Sexleben

"Kampf der RealityAllstars" am 29. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Harte Entscheidungen und offene Worte! In der "Safety-Kette" zeigt sich schonungslos, wer in der Sala wirklich zusammenhält - und wer am Ende allein bleibt. Während ein überraschend ehrliches Gespräch über Sex zwischen Yeliz und Paco kurz für Lockerheit sorgt, bringen zwei neue Allstars und unerwartete Rückkehrer die Sala komplett durcheinander. Alte Konflikte brechen wieder auf - und bei der "Wand der Wahrheit" wird es für einige emotionaler denn je. "Kampf der RealityAllstars" am Mittwoch, 29. April, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Bei der "Stunde der Wahrheit" zeigt sich in der "Safety-Kette", wer wem am nächsten steht. Doch wer nur eine Person retten kann, muss zwangsläufig auch jemanden zurücklassen - wer muss die Sala verlassen?

Am Abend scheint sich die angespannte Lage kurz zu lösen: Bei Drinks wird offen über das frühere Sexleben von Paco und Yeliz gesprochen: "Der Seestern ist nicht cool!" sagt Paco. "Wir wollen auch nicht von deiner Performance sprechen!" kontert Yeliz. Anschließend öffnet sich Paco. "In jungen Jahren war ich ein Ferrari! Jetzt habe ich mich ausgetobt", sagt er resigniert. Elena Miras diagnostiziert bei ihm eine Sex-Blockade.

Schon am nächsten Morgen ist es vorbei mit der Harmonie: Mit Matthias Mangiapane und Gino Bormann betreten gleich zwei neue Allstars die Sala. Laut, präsent und kampfbereit stellen sie die bestehenden Hierarchien sofort infrage. Während einige neugierig reagieren, wächst bei anderen die Sorge, an Einfluss zu verlieren.

Im Spiel "Hodenlose Frechheit" sind Mut, Risiko und Nervenstärke gefragt - mit drastischen Folgen. Denn plötzlich kehren zwei bereits ausgeschiedene Allstars zurück und sorgen für maximale Unruhe. Alte Entscheidungen werden hinterfragt, neue Konflikte brechen auf. Zurück in der Sala eskaliert die Situation schnell. Die Rückkehrer wollen Antworten und gehen offensiv auf Konfrontationskurs: Warum wurden sie nominiert und mussten die Sala verlassen?

Für einen weiteren emotionalen Tiefpunkt sorgt die "Wand der Wahrheit". Die Frage "Wer tut alles für Aufmerksamkeit?" trifft vor allem Georgina ins Mark und bringt sie sichtbar an ihre Grenzen.

"Kampf der RealityAllstars" am 29. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

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