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Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Action-Klassiker und ein Abend in Gedenken an Tschernobyl

München (ots)

Freitag, 24. April 2026: "Stirb langsam 4.0" (20:15 Uhr)

Samstag, 25. April 2026: "Die Wolke" (20:15 Uhr)

Beim RTLZWEI-Spielfilm-Wochenende dreht sich alles um Hightech-Action und Katastrophen-Thriller. Am Freitag startet mit "Stirb langsam 4.0" ein actionreicher Abend für Adrenalin-Junkies. Samstag folgt anlässlich des 40. Gedenktages des Reaktorunfalls von Tschernobyl ein Abend im Zeichen der Tragödie.

Freitag, 24. April 2026

Action-Klassiker mit Starbesetzung: Als Fortsetzung zur Vorwoche läutet RTLZWEI das Wochenende mit "Stirb langsam 4.0" (20:15) ein - dem vierten von fünf Teilen der "Stirb langsam"-Reihe. Schon der erste Teil gilt als Paradebeispiel seines Genres und wurde 1989 in vier Kategorien für den Oscar nominiert. Auch der vorletzte Teil kann mithalten: "Stirb langsam 4.0" war der damals finanziell erfolgreichste Kinofilm der Reihe. Der chronisch schlecht gelaunte Cop John McClane (Bruce Willis) muss Cyber-Terroristen das Handwerk legen - diese wollen am Unabhängigkeitstag das gesamte Datennetzwerk der US-Behörden ausschalten und haben es dabei auf geheime Finanzdaten abgesehen. Mit Unterstützung des Hackers Farrell macht sich McClane ans Werk und schlägt die Brücke zum Informationszeitalter - kompromisslos, actiongeladen und mit reichlich Humor.

Ganz nach dem Motto "Hightech-Action ohne Gnade" geht es anschließend weiter: In "Hitman - Agent 47" (22:40 Uhr) gilt der genetisch veränderte Klon Agent 47 aufgrund seiner übermenschlichen Fähigkeiten als tödlichster Killer der Welt. Ein dubioser Konzern will ihn deshalb für paramilitärische Zwecke nutzen. Doch Agent 47 kommt seiner Herkunft auf die Spur und wird in einem spektakulären Kampf mit seinem Todfeind konfrontiert. Der Action-Thriller basiert auf einem gleichnamigen Videospiel und wurde 2007 bereits im Französischen verfilmt. Die Hauptrolle der amerikanischen Version spielt Rupert Friend, bekannt aus "Homeland" und "Stolz und Vorurteil", seinen Gegenspieler verkörpert Zachary Quinto ("Heroes", "Brilliant Minds"). Das Action-Abenteuer "Black Sea" (00:30 Uhr) mit Starbesetzung Jude Law ("Der talentierte Mr. Ripley", "Sherlock Holmes") rundet den spannungsgeladenen Abend ab.

Samstag, 25. April 2026

Düsterer Katastrophen-Thriller: "Die Wolke" (20:15 Uhr) zeigt was passiert, wenn die Katastrophe zur Realität wird. In der Nähe von Frankfurt kommt es in einem Kernkraftwerk zu einer atomaren Tragödie. Die 16-Jährige Hannah (Paula Kalenberg) verliert auf der Flucht sowohl ihre Mutter als auch ihren kleinen Bruder und wird schließlich kontaminiert. Die körperlichen Folgen ihres Unglücks werden mit der Zeit sichtbar: Sie verliert unter anderem ihre Haare. Hoffnung schenkt der Teenagerin nur noch ihre große Liebe Elmar (Franz Dinda). Die dramatische Erzählung beruht auf der Romanvorlage von Gudrun Pausenwang aus dem Jahr 1987, welche mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde. In ihrem Buch verarbeitet sie den schweren Reaktorunfall Tschernobyls.

Anlässlich des 40. Gedenktages des Reaktorunfalls von Tschernobyl am 26. April: RTLZWEI zeigt im Anschluss einen weiteren Thriller, der die tragischen Ereignisse thematisiert. In "Tschernobyl 1986" (22:20 Uhr) kämpfen Feuerwehrmann Alex, Ingenieur Valerij und Militärtaucher Boris gegen die verheerenden Folgen der Reaktor-Explosion.

Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 24. April 2026, und Samstag, 25. April, bei RTLZWEI.

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