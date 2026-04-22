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"Kampf der RealityAllstars": Die große Aussprache zwischen Sam und Georgina

München (ots)

Werden sich Sam und Georgina versöhnen oder eskaliert der Streit weiter?

Sabotage-Vorwürfe beim Safety-Spiel

"Kampf der RealityAllstars" am 22. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Neuer Wirbel am Star-Strand: Mit dem Einzug von Elena Miras geraten die ohnehin brüchigen Allianzen in der Sala weiter ins Wanken. Kaum angekommen, konfrontiert sie Paco mit seinen Äußerungen gegen sie auf Instagram. Georgina und Sam werden an den "Drama-Tisch" zur Aussprache gerufen. Können sie ihren Konflikt klären oder eskaliert der Streit erneut? Auch das Safety-Spiel bringt keine Ruhe in die Sala. Die Situation zwischen Giuliana, Loona und Paco schaukelt sich hoch: Sie werfen Paco Sabotage vor! Zeit zur Konfliktklärung bleibt kaum, denn die zweite "Stunde der Wahrheit" steht bevor. "Kampf der RealityAllstars" am Mittwoch, 22. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Am Star-Strand spitzt sich die Lage weiter zu. Kaum sind die letzten Entscheidungen verdaut, sorgt ein neuer Einzug für frische Dynamik: Elena Miras betritt über den Red Carpet die Sala - selbstbewusst und kampfbereit. Gerade angekommen sucht Elena direkt das Gespräch mit Paco. Der Grund: Er hat nach ihrer Teilnahme an einem anderen Format auf Instagram gegen sie geschossen. Werden sich die beiden versöhnen oder entsteht ein weiterer Streitherd in der Sala? Bei der "Wand der Wahrheit" wird es anschließend unangenehm konkret. Die Frage "Wer nervt am meisten?" trifft mitten ins Ego der Allstars - mit einer Konsequenz, die für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

Für zusätzliche Brisanz sorgt eine Aussprache zwischen Sam und Georgina am "Drama-Tisch". "Entweder die reden jetzt oder die bringen sich um!", kommentiert Giuliana die Situation. In ruhiger Atmosphäre sollen die beiden ihre Differenzen klären und sich aussprechen - ob das gelingt oder erneut die Fetzen fliegen?

Im Safety-Spiel "Karriereleiter" geht es um Teamwork, Durchhaltevermögen und Kommunikation. Es kommt zum lautstarken Streit zwischen Loona, Paco und Giuliana: Sie werfen ihm Sabotage vor! "Ich kann nicht mehr! Ich schwöre es dir, ich will abbrechen!" sagt Paco. Und auch Kate und Prinz Frédéric geraten aneinander: "Geh zurück nach Köln!" schimpft der Prinz.

Anschließend ruft Arabella Kiesbauer zur zweiten "Stunde der Wahrheit". Das gemeinsame Safety-Spiel hat Spuren hinterlassen und zwischen Loona und Paco fliegen erneut die verbalen Fetzen. Doch damit nicht genug: Ein überraschendes "Quit Game" sorgt für einen zusätzlichen Schockmoment. Ein weiterer Allstar muss um seinen Verbleib in der Sala bangen.

"Kampf der RealityAllstars" am 22. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

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