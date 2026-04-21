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Neue Folge "Armes Deutschland": Große Hoffnungen und prägende Schicksalsschläge

München (ots)

Tobi und Jenny planen ein gemeinsames Kind

Svenya kämpft sich nach mehreren Schicksalsschlägen zurück ins Leben

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 21. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Tobias und Jenny haben Großes vor: Sie wollen eine Familie gründen. Svenya hingegen möchte wieder zurück in die Arbeitswelt und trotz steiniger Vergangenheit gibt sie nicht auf. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 21. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Tobias und Jenny sind trotz hoher Schulden der Meinung, dass sich arbeiten nicht lohnt. Tobi hat eine Ausbildung im Handwerk abgebrochen - seit seinem 18. Lebensjahr ist er aus gesundheitlichen Gründen erwerbsunfähig und bezieht Grundsicherung vom Sozialamt. Der Schlagerfan träumt von einem Job als Alleinunterhalter. Das ist nicht der einzige Wunsch: Das Paar sehnt sich außerdem nach einem gemeinsamen Kind.

Svenya möchte hingegen wieder Fuß in der Arbeitswelt fassen: Früher arbeitete die transidente Frau auf dem Bau - später hat sie dann eine Ausbildung als Make-Up-Artist und Visagistin begonnen, doch die Akademie, bei der sie angemeldet war, ging insolvent. Mit Hilfe des Jobcenters kann sie nun eine Umschulung zur Pflegeassistentin absolvieren und beweist dabei eine große Portion Durchhaltevermögen. Ihre Resilienz kommt nicht von ungefähr: Die 51-Jährige hat schon einige Schicksalsschläge hinter sich - weder ein Überfall auf offener Straße noch ein Schlaganfall konnten sie aufhalten. Durch die Ausbildung zur anerkannten Pflegekraft und einem Minijob als Reinigungskraft schöpft sie nun Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben.

Auch Winni hat einiges durchgemacht und träumt vom Ende seines Arbeitslosendaseins. Durch eine Erkrankung musste der einst erfolgreiche Malermeister und Betriebswirt seine Selbstständigkeit aufgeben und rutschte ins Bürgergeld. Eine offene Stelle als Projektleiter sorgt jetzt jedoch für neue Hoffnung. Unterstützung erfährt er zudem durch Halbschwester Silvia, diese ist nach langer Zeitarbeit selbst von Arbeitslosigkeit betroffen und begibt sich auf digitale Jobsuche. Das Ehepaar Mike und Ange hat eine ganz andere Perspektive auf das Berufsleben: Arbeit ist für sie Nebensache und Shopping prägt den Alltag. Nun kommt Sohn Louis in die Kita - für die jungen Eltern eher eine lästige Pflicht als eine Chance.

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 21. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen

Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":

Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.

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