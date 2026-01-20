Plansecur KG

Finanzberatung Plansecur feiert 40-jähriges Jubiläum

Kassel (ots)

Start mit einer revolutionären Idee: ganzheitliche, individuelle, produktunabhängige und auf Langfristigkeit angelegte Finanzberatung entlang eines ethischen Wertekanons

Geschäftsführer Heiko Hauser: "Vertrauen und Wertschätzung sind unsere Grundpfeiler seit vier Jahrzehnten."

Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Seit ihrer Gründung 1986 setzt die Gruppe auf eine ganzheitliche, individuelle, produktunabhängige und auf Langfristigkeit angelegte Finanzberatung entlang eines ethischen Wertekanons. "Vertrauen und Wertschätzung sind unsere Grundpfeiler seit vier Jahrzehnten", sagt Heiko Hauser, der seit 2023 als Geschäftsführer dient.

Plansecur ist mit der damals revolutionären Idee an den Start gegangen, erstmals eine Finanzberatung anzubieten, die den langfristigen Nutzen für den Kunden in den Mittelpunkt stellt, nicht den Verkauf einzelner Finanzprodukte, wie es zu dieser Zeit gang und gäbe war. Um die dazu notwendige Unabhängigkeit zu wahren, wurde Plansecur von Anfang an so angelegt, dass das Unternehmen den Beraterinnen und Beratern selbst gehört, keinem Finanzkonzern, der seine Produkte im Markt platzieren will oder einer anderen dritten Partei. Die Berater arbeiten in Teams, um bei einem Kundenkonzept die Fachkompetenz unterschiedlicher Beraterinnen und Berater zusammenführen zu können." Diesen Grundsätzen ist Plansecur in den vergangenen 40 Jahren treu geblieben und hat damit eine beachtliche Entwicklung vorzuweisen. So ist die Gruppe in das Jahr 2026 mit einem verwalteten Fondsvermögen von 200 Millionen Euro gegangen. Zum Vergleich: Im Frühsommer 2025 war erst die Marke von 150 Millionen Euro Fondsvermögensverwaltung erreicht worden. Das betreute Depotvolumen lag Anfang 2026 bei rund 1,9 Milliarden Euro; im Herbst vorletzten Jahres war erstmals die Schwelle von 1,5 Milliarden Euro überschritten worden.

Plansecur bietet sowohl eine Vermögensverwaltung als auch eine Depotbetreuung an. Im ersten Fall können Depotumschichtungen von den Finanzprofis völlig eigenständig vorgenommen werden, ohne dass sich die Kundin bzw. der Kunde darum kümmern muss. Durch ein regelmäßiges Berichtswesen behält man dennoch stets den Überblick über alle Aktivitäten. Im zweiten Fall ist die Anlegerin bzw. der Anleger stärker in die Kontrolle eingebunden: Keine Transaktion läuft ohne explizite Zustimmung.

Vertrauen als Treiber des Geschäfts seit 40 Jahren

"Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen und Beratern ist die Basis unseres Geschäfts seit 40 Jahren", sagt Heiko Hauser. Die wachsende Unsicherheit an den Finanzmärkten, etwa durch die geopolitisch instabile Lage oder die Zweifel am staatlichen Rentensystem, habe dieses Vertrauensverhältnis mit der Kundschaft weiter gefestigt. "In einer zusehends komplexeren Welt suchen immer mehr Menschen einen Partner, dem sie langfristig vertrauen können. Und dieser Partner sind wir", bringt es Heiko Hauser auf den Punkt. Er erklärt: "Derzeit ist neben der Betreuung der angelegten Kundengelder die Altersvorsorge ein Treiber unseres Geschäfts: Viele Menschen vertrauen Plansecur mehr als der Politik, wenn es darum geht, sich auf Jahrzehnte im Voraus für das Alter eine auskömmliche Rente zu sichern."

Die Langfristigkeit, die Individualität, die Produktunabhängigkeit und die ethische Orientierung haben von Anfang an Beraterinnen und Berater angezogen, die sich mit diesen Werten identifizieren. So hat Plansecur einen Rahmen geschaffen, in dem diese ihr Know-how frei von Produkt- oder Absatzvorgaben einsetzen können, um ihren Kundinnen und Kunden die zur jeweiligen Lebenslage am besten passende Finanzberatung geben zu können. "Heute wie vor 40 Jahren begeistern wir Beraterinnen und Berater, die den bei Banken, Sparkassen oder Versicherungen herrschenden Verkaufsdruck leid sind und sich auf das finanzielle Wohl ihrer Kundschaft konzentrieren wollen, statt, wie Vertriebsmarionetten, übergestülpten Vorgaben zu folgen", erklärt Heiko Hauser.

Den bei einem 40-jährigen Unternehmen unumgänglichen Generationenübergang hat Plansecur schon vor langer Zeit eingeleitet. Beraterinnen und Berater, die sich zur Ruhe setzen wollen, profitieren von einer Unternehmerrente. Umgekehrt gibt es für Neueinsteigerinnen und -einsteiger Kundenübertragungsmodelle, so dass die Neuen nicht bei Null anfangen und die Kundschaft eine generationenübergreifende Betreuung erhält. "Bei vielen Kundinnen und Kunden sind die zwischenzeitlich erwachsenen Kinder unsere Ansprechpartner", sagt Heiko Hauser, "und wir haben eine ganze Reihe von Beraterinnen und Beratern, deren Kinder in die elterlichen Fußstapfen getreten sind."

Soziales Engagement von Anfang an

Ebenso engagiert wie bei der Finanzberatung für die Kunden war Plansecur von Anfang an beim sozialen Engagement. Noch im Jahr der Firmengründung 1986 wurde der Verein "Planimpuls für engagierte Hilfe" ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen in Not zu unterstützen. 13 Jahre später wurde eine eigene Stiftung gegründet, um die Hilfe auszuweiten. Dreh- und Angelpunkt des sozialen Engagements sind die Regionalgruppen, in denen sich Beraterinnen und Berater vor Ort zusammengeschlossen haben. Dort wird ausgewählt, welche Projekte unterstützt werden und anschließend werden diese Projekte auch vor Ort begleitet. "Den Rollstuhl nicht nur bezahlen, sondern ihn auch schieben" lautet das Leitmotiv.

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

