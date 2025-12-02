Plansecur KG

Magdalena Neuner neu in der Vordenker-Jury

Top-Sportlerin wirkt mit bei der Auswahl der Persönlichkeit für den Vordenker Preis 2026

Kassel (ots)

Die ehemalige deutsche Biathletin Magdalena Neuner wurde in die Jury des Vordenker Forum aufgenommen. Das Forum ehrt seit über 15 Jahren herausragende Persönlichkeiten, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken, mit dem Vordenker Preis.

Die Entscheidung über den Preisträger fällt eine unabhängige Jury, die unter Prof. Dr. Gabriel Felbermayr, leitender Ökonom und Direktor am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, als Vorsitzenden hochkarätig besetzt ist. Dazu gehören neben Magdalena Neuner auch Prof. Dr. Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen"), der KI-Pionier Prof. Dr. Sebastian Thrun (Vordenker 2022), der Journalist Dr. Claus Kleber, Prof. Michael Binder, Ph.D., Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Makroökonomie und Empirische Wirtschaftsforschung an der Goethe-Universität, Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), Prof. Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach, der Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser und sein Vorgänger Johannes Sczepan sowie der Finanzberater Johannes Schäffer.

Eine der erfolgreichsten Athletinnen der Weltcup-Historie

Magdalena Neuner zählt mit 63 Podestplätzen zu den erfolgreichsten Athletinnen der Weltcup-Historie. Bei Biathlon-Weltmeisterschaften ist sie mit zwölf Titeln die erfolgreichste Siegerin und erreichte insgesamt 17 Podiumsplatzierungen. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gewann sie zweimal Gold und einmal Silber. In ihrer aktiven Zeit galt sie als eine der stärksten Skilangläuferinnen im Biathlon. Für ihre herausragenden Leistungen erhielt sie 2007, 2011 und 2012 die Auszeichnung als Deutschlands Sportlerin des Jahres.

Soziales Engagement nach Ende der Sportlerkarriere

Magdalena Neuner setzt sich seit vielen Jahren für Charity-Projekte ein, unter anderem für den Verein Sternstunden sowie die Björn Schulz Stiftung. Zudem ist sie Schirmherrin der Peak Performer Stiftung, die sich darauf fokussiert, Kinder und Jugendliche in ihrer Leistungsfähigkeit zu stärken und ihnen die Freude am "Leisten" zu vermitteln. Dabei werden zum Beispiel auch spielerisch Grundwerte wie Teamgeist, Eigenmotivation und Selbstbestimmtheit vermittelt.

Der Gesellschaft etwas zurückgeben

Magdalena Neuner sagt: "Ich möchte durch mein karitatives Wirken der Gesellschaft, die meine sportliche Laufbahn so enthusiastisch unterstützt hat, etwas zurückgeben. Die Aufnahme in die Jury des Vordenker Forum spielt dabei eine ganz besondere Rolle, weil es hier darum geht, andere Menschen und deren Leistungen zu ehren - sei es für die Gesellschaft, die Wissenschaft oder die Wirtschaft. Es geht um Menschen, die sich in vorbildlicher Weise und mit Weitblick engagieren."

Der Jury-Vorsitzende Prof. Dr. Gabriel Felbermayr erklärt: "Mit der Aufnahme von Magdalena Neuner setzen wir unsere Strategie fort, herausragende Persönlichkeiten aus allen Lebensbereichen für die Jury zu gewinnen. Damit ist das Vordenker Forum 2026 breiter aufgestellt als jemals zuvor."

Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser fügt hinzu: "Es ist eine große Freude zu sehen, wie das vor über 15 Jahren von Plansecur ins Leben gerufene Vordenker Forum immer weiter Fahrt aufnimmt. Der dahintersteckende Grundgedanke, über den eigenen Erfolg hinausgehend eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ist seit der Gründung von Plansecur 1986 fest in unserer DNA verankert. Das Spektrum reicht vom Stiftungswesen, mit dem wir seit vielen Jahren soziale Projekte unterstützen, bis eben zum Vordenker Forum."

