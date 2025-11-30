NDR / Das Erste

10 Jahre „Wer weiß denn sowas?“ – das muss gefeiert werden!

Die große Jubiläumsausgabe “Wer weiß denn sowas XXL” mit Kai Pflaume, Wotan Wilke Möhring und Bernhard Hoëcker

Dienstag, 30. Dezember 2025, um 20:15 Uhr im Ersten

Es glitzert und blinkt, wenn Moderator Kai Pflaume kurz vor dem Jahreswechsel eine ganz besonders glanzvolle und extralange Jubiläumsausgabe seiner erfolgreichen Rateshow „Wer weiß denn sowas?“ präsentiert.

Zum 10-Jährigen der Show legen sich die beiden Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring beim „Wer weiß denn sowas XXL“ am Dienstag, 30. Dezember 2025, um 20:15 Uhr natürlich besonders ins Zeug, um ihre prominenten Mitspieler zu unterstützen. Als Gäste zum Jubiläum haben sich unter anderem Pop-Titan Dieter Bohlen, der österreichische Schauspieler Tobias Moretti, die Schauspielerin Mariele Millowitsch und der Gastgeber der „ZDF heute-show“ Oliver Welke angesagt.

Auch Elton feiert mit!

Über 1000 Folgen spielte Elton als Teamkapitän an der Seite der prominenten Ratefüchse. In der großen Jubiläumsausgabe darf der Rate-Routenier jetzt zum erstenmal als Gast im “Wer weiß denn Studio?” Platz nehmen. Gemeinsam mit seinem ewigen Gegenspieler Bernhard Hoëcker wird Elton versuchen, sich seinen Platz im Finale zu erspielen. Wird ihm dabei die Erfassung von rund 15000 gespielter Fragen mit ebenso vielen verblüffenden Antworten zu Gute kommen?

Es bleibt spannend, welche brandneuen Rätsel die Redaktion sich für die Jubiläumsausgabe der Show ausgedacht hat. Einige der Antworten werden wieder mit erstaunlichen Live-Experimenten direkt im Studio aufgelöst und natürlich spielen auch diesmal ungewöhnliche tierische Gäste eine wichtige Rolle.

Als besonderer Höhepunkt wird beim „Wer weiß denn sowas XXL“ - Jubiläum die Live-Band „Heavytones“ zur musikalischen Unterstützung aufspielen.

In drei spannenden und unterhaltsamen Runden raten die Prominenten wieder um Bares für ihre Unterstützer unter den Zuschauern, die zuvor auf das richtige Sieger-Team gesetzt haben. Der erspielte Gewinn wird am Ende jeder Runde aufgeteilt. Im Finale treten die Gewinner der ersten drei Runden an, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen.

