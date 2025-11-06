NDR / Das Erste

NDR: Dreh für zwei neue Kieler „Tatort“-Krimis mit Almila Bagriacik und Karoline Schuch, Episodenrollen: Jutta Speidel und Franziska Hartmann

Das neue „Tatort“-Duo aus Kiel steht erneut vor der Kamera: Mit Almila Bagriacik als Kommissarin Mila Şahin und Karoline Schuch als Kriminalpsychologin Elli Krieger entstehen für den NDR bis zum 19. November in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins sowie in Hamburg zwei neue Filme der Reihe. Die Episodenhauptrolle in „Tatort: Der Goldspinner“ (Arbeitstitel) spielt Jutta Speidel – es ist ihre erste „Tatort“-Rolle seit 1998. In „Tatort: Wer Wölfe ruft“ (Arbeitstitel) ist Franziska Hartmann in der Episodenhauptrolle zu sehen. Sie bekam im vergangenen Jahr den Deutschen Schauspielpreis für ihre Darstellung in „Monster im Kopf“.

Regisseur beider Filme ist Grimmepreisträger Jens Wischnewski („Neuland“, „Tatort: Anne und der Tod“). Die Vorlage für den „Tatort: Der Goldspinner“ (AT) schrieb Marija Erceg („Tatort: Was bleibt“, „Der Usedom-Krimi“). Das Drehbuch für den „Tatort: Wer Wölfe ruft“ (AT) stammt von Christoph Busche („Die Diplomatin“, „NSU - Mitten in Deutschland“). Die Krimis, die unabhängig voneinander sind, laufen voraussichtlich 2027 im Ersten sowie der ARD Mediathek.

Zum Inhalt von „Tatort: Der Goldspinner“ (AT):

Sebastian Schorn, gewaltbereiter Fußballfan und selbst von seinesgleichen gefürchtet, wird tot aufgefunden. Erste Indizien führen zu einem alten Fall, dem bis dato ungeklärten, grausamen Angriff auf einen jungen Polizisten. Und zu Till Wörner (Ben Felipe), ebenfalls Hooligan und inzwischen junger Vater. Ist zwischen den jungen Männern ein Streit eskaliert, weil sich Till von dem brutalen Freund lösen wollte? Hedda Barns (Jutta Speidel), Tills ehrenamtliche Bewährungshelferin, scheint mehr zu wissen, doch die gutbürgerliche Dame verschafft Till ein falsches Alibi. Warum? Auf der Suche nach der Wahrheit bringen Mila Şahin und Elli Krieger eine Tragödie ans Licht, über die schamhaft geschwiegen wird, und müssen selbst zu Intrigantinnen werden.

Zum Inhalt von „Tatort: Wer Wölfe ruft“ (AT):

Auf der Jagd nach einem Serienmörder, der Kiel in Atem hält, haben Şahin und Krieger endlich eine Spur: Die Busfahrerin Luisa Stade (Franziska Hartmann) behauptet, sie hätte den Täter gesehen. Das letzte Opfer ist einer ihrer Kollegen. Doch schnell gibt es Zweifel an ihrer Aussage. Schon häufiger hat sie Aussagen bei der Polizei gemacht, die sich später als falsch herausgestellt haben. Trotzdem beharrt die Zeugin auf ihrer Meinung und bringt sich damit selbst in Gefahr. Mila Şahin und Elli Krieger können schließlich ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen ...

Neben den Genannten spielen u. a. im „Tatort: Der Goldspinner“ (AT) Yorck Dippe (Robert Iwersen), Malaya Stern Takeda (Frida Juul), Nicolas Handwerker (Carsten Binger) und Anne Hoffmann (Imke Wellert), im „Tatort: Wer Wölfe ruft“ (AT) Marius Ahrendt (Enno Frahms), Karim Ben Mansur (David Paulsen), Christoph Letkowski (Frank Messmer) und Berit Künnecke (Mareike Messmer).

Produzentin für Nordfilm ist Daniela Mussgiller, Producerin: Malin Duggen, Kamera: Jakob Wiessner, Herstellungsleitung: Marcus Kreuz, Produktionsleitung: Andrea Bockelmann, Redaktion: Sabine Holtgreve (NDR).

Die Produktion wird unterstützt mit Mitteln der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

