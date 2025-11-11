NDR / Das Erste

Satire trifft Internethumor: Neues Format “extra 3 Takeover” startet am 13. November

Das Satiremagazin extra 3 startet am 13. November mit dem neuen Format “extra 3 Takeover” in der ARD Mediathek. Im Gegensatz zur TV-Sendung beschäftigt sich dieses Format über 20 Minuten lang ausschließlich mit einem Kernthema. Jede Folge wird zudem von zum Thema passenden, und stets wechselnden Hosts, die bei einer jüngeren Zielgruppe bekannt sind, moderiert – egal, ob Schauspieler:innen, Content Creator oder Comedians.

Die erste Folge moderiert Komikerin und TikTok-Ikone Maraam Tarraf, die mit vielen Fragen auf das Thema Rassismus blickt – auch mit Fragen an sich selbst. Das Motto lautet: Bewusstsein anstatt Buße. Wie verankert ist Rassismus tatsächlich in unserem Alltag? Welche rassistischen Muster haben wir verinnerlicht, die wir teils nicht realisieren? Maraam erklärt pointiert, dass Rassismus kein Hype-Thema aus dem Internet ist, sondern jede:n von uns berührt.

Christian Ehring, Moderator von extra 3: “Takeover bietet die Möglichkeit, dass andere Moderator:innen ihre jeweils eigenen Perspektiven und neue Humorfarben einbringen können, was für uns alle nur bereichernd sein kann! Außerdem bin ich sehr faul und bei manchen Themen müssen einfach Profis ran.”

Jasmin Al-Safi, Redaktionsleitung von extra 3: „Extra 3 Takeover ist jung, authentisch und vor allem sehr lustig! Maraam und das gesamte Digitalteam von „extra 3“ zeigen, wie Satire für jüngere Zielgruppen aussehen kann.”

Die zweite Folge wird am Donnerstag, 18. Dezember 2025, in der ARD Mediathek veröffentlicht. In dieser setzt sich der Rapper Fatoni mit dem Thema “Drogen” auseinander. Die Sendetermine und Anzahl der Folgen für das Jahr 2026 sind derzeit noch in Planung.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell