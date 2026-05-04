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"Die Geissens" und "Davina & Shania": Roberts erste Schönheits-OP und Event-Marathon bei seinen Töchtern

München (ots)

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": Robert legt sich unters Messer

"Davina & Shania - We Love Monaco": Zwischen Mutproben und Glamour

Neue Folgen am 4. Mai 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Bei den Geissens wird es emotional: Robert steht ein wichtiger Eingriff bevor, der nicht nur ihn, sondern auch seine Familie sichtlich bewegt. Außerdem stürzen sich die beiden Schwestern in einen actionreichen Event-Marathon zwischen Tuning-Messe, Motorsport und Fashion Week in Berlin. Am 4. Mai 2026 läuft nicht nur eine neue Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr, sondern auch eine neue Folge "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Nach Davina und Carmen steht nun auch für Robert ein ästhetischer Eingriff an: Seine Augenlider sollen gestrafft werden - nicht nur aus optischen Gründen, sondern vor allem, weil sie seine Sicht inzwischen deutlich einschränken. Für ihn steht fest: So kann es nicht weitergehen. Deshalb begibt er sich in eine Klinik in Basel. Kurz vor dem Eingriff wird es ungewohnt still und emotional. Davina und Shania weichen ihrem Vater nicht von der Seite, nehmen ihn fest in den Arm und spenden ihm Mut. Vom sonst so schlagfertigen Robert ist in diesem Moment wenig zu sehen - die Nervosität ist ihm deutlich anzumerken. Wird die Operation gut verlaufen?

"Davina & Shania - We Love Monaco":

Auf der Tuning-Messe in Friedrichshafen wird es rasant: Davina und Shania treffen auf Freestyle-Motocross-Star Luc Ackermann, der bereits neun Weltrekorde aufgestellt hat. Ein echtes Highlight wartet direkt danach: Sie verfolgen die spektakuläre Motorcross-Show mitten auf der Rennstrecke. Kaum ist der Adrenalinkick verdaut, geht es weiter: Beim Driften sitzen die beiden wieder mittendrin statt nur dabei und erleben die Action hautnah.

Und damit nicht genug - der Event-Marathon führt sie weiter nach Berlin zur Fashion Week. Auf dem roten Teppich präsentieren sich Davina und Shania gewohnt souverän, geben Interviews und werfen einen Blick auf die neuesten Bademoden-Trends.

Neue Folgen am 4. Mai 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Formate wurden von Geiss TV produziert.

Weitere Informationen, Folgen und Bildmaterial gibt es im Media Hub:

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen

Davina & Shania - We Love Monaco - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

Über "Davina & Shania - We Love Monaco":

In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit.

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