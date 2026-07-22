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Drehstart von "Dein Song": Prominente Jury sucht musikalische Talente von morgen

Castingauftakt der 19. Staffel mit neuem Jurymitglied Alli Neumann in Wiesbaden

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Erfurt (ots)

Auftakt für die Songwriting-Talente von morgen: Auf Schloss Biebrich in Wiesbaden haben die Dreharbeiten zur 19. Staffel des beliebten Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF) begonnen. Zum Start präsentieren 13 junge Songwriting-Talente und ein Duo im Alter von zehn bis 17 Jahren ihre selbst geschriebenen Songs erstmals vor der "Dein Song"-Jury. Wer überzeugt mit kreativen Texten, starken Melodien sowie einer authentischen Performance und zieht damit in die nächste Runde ein? Die Ausstrahlung der neuen Staffel ist im Frühjahr 2027 bei KiKA geplant.

Die dreiköpfige Jury hat einen namhaften Neuzugang für die kommende Staffel zu vermelden: Neben Johannes Strate, Frontmann der Band Revolverheld und der Sängerin und Produzentin Aisha Vibes wird die Musikerin und Schauspielerin Alli Neumann das Trio komplettieren. "Ich finde es immer toll, wenn Menschen Musik machen, vor allem auf der Bühne beweist man Mut und teilt seine Gefühle. Ich hoffe, dass ich die Komponistinnen und Komponisten darin bestärken kann, ihren Weg zu gehen", freut sich Alli Neumann auf die neue Aufgabe. Durch die neue Staffel führt das eingespielte Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner. Zusätzlich begleitet Moderatorin Jeannie das Format als Hostin auf den offiziellen "Dein Song" TikTok- und -Instagram-Channels und liefert exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Diese Songwriting-Talente präsentieren beim Casting in Wiesbaden ihren Song:

Leander (17) aus Meißen mit "Momente"

Ida (16) aus Scharbeutz mit "Der Kaugummiautomat"

aus mit Johann (14) aus Delitzsch-Schenkenberg mit "Evergreen"

mit "Evergreen" Anton (10) & Johann (10) aus Hamburg mit "Still the One"

mit "Still the One" Anastasia ( 17) aus Madrid (Spanien) mit "Third Degree Burn"

aus Madrid (Spanien) mit Carolin (15) aus Stuttgart mit "My Heart"

mit Josefine (17) aus Oftersheim mit "Sophie"

mit David (15) aus Ludwigshafen am Rhein mit "Still Alive"

mit Lenny (16) aus Röthenbach an der Pegnitz mit "Moment"

mit Marie (15) aus Gehrden mit " Know Me"

mit " Isabella Sophie (16) aus Bielefeld mit "Volo Senza Ali"

mit Timon (17) aus Egmating mit "Geh raus in die Welt"

mit Johan (12) aus Köln mit "Ignoring Me"

mit Ellen (13) aus Dettighofen mit "Keep Going"

Nach dem Casting ziehen zehn Acts ins neue Songwriting-Camp ein, das in der kreativen Kulisse eines Kunstvereins in Frankfurt stattfinden wird. Dort steht ihnen die "Dein Song"-Band zur Seite, um ihre Kompositionen und Bühnenperformances weiterzuentwickeln, bevor sie sich erneut dem Urteil der Jury stellen.

Für die sieben stärksten Songwriting-Talente geht die musikalische Reise anschließend weiter auf die Balearen-Insel Ibiza. Gemeinsam mit prominenten Musikpatinnen und -Paten erhalten die Songs dort den letzten Feinschliff, bevor in der großen Live-Finalshow erstmals der Auftritt vor einem großen Publikum wartet. Wer am Ende den Titel "Songwriterin oder Songwriter des Jahres" gewinnt, entscheiden die Zuschauenden per Telefon- und Onlinevoting.

Die 16-teilige Doku-Reihe und die Finalshowsind im Frühjahr 2027 bei KiKA, auf kika.de, in der KiKA-App, im ZDF-Streaming sowie in der ZDFtivi-App zu sehen.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und der MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

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