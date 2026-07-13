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Drehstart: "Unser Gartensommer - Neues aus Bärstadt"

Neue Vorschulgeschichte im "Löwenzahn"-Universum entsteht im KiKA-Netzwerk

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Erfurt (ots)

Im Umland von Berlin haben die Dreharbeiten zur neuen Vorschulserie "Unser Gartensommer - Neues aus Bärstadt" (KiKA/ZDF) begonnen. Die achtteilige Live-Action-Serie erzählt aus der Perspektive zweier Kinder von Freundschaft, Naturerlebnissen und dem langsamen Zusammenwachsen einer Patchworkfamilie. Produziert wird sie von der Studio.TV.Film GmbH im Auftrag von KiKA und ZDF.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Siebenjährigen Toni und Taio. Weil Tonis Papa Philipp und Taios Mama Ayana jetzt ein Paar sind, verbringen die beiden Kinder den Sommer gemeinsam in einem verwilderten Kleingarten in Bärstadt. Die anfängliche Skepsis ist groß: Doch zwischen wilden Pflanzen, selbstgebauten Höhlen, kleinen Naturentdeckungen und bei gemeinsamen Herausforderungen lernen sie sich Schritt für Schritt besser kennen.

"Unser Gartensommer - Neues aus Bärstadt" greift zentrale Themen auf, die viele Kinder aus ihrem Alltag kennen: neue Familienkonstellationen, Unsicherheit, Eifersucht sowie Streit und Versöhnung. Die Serie zeigt einfühlsam, dass Nähe und Vertrauen Zeit brauchen und durch gemeinsame Erlebnisse wachsen können. Gleichzeitig lädt die Serie Vorschulkinder dazu ein, Natur als spannenden Erfahrungsraum zu entdecken.

Besonders ist die Verortung der Geschichte im "Löwenzahn"-Kosmos: Die Handlung spielt in Bärstadt und damit in direkter Nachbarschaft zu Fritz Fuchs, seinem Hund Keks und dem Bauwagen. So knüpft die Serie an eine der bekanntesten Kindermarken des ZDF an und erzählt zugleich eine eigenständige Geschichte für Kinder zwischen vier und acht Jahren.

Für die Regie zeichnet Patrick Schlosser verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Helge May. Die dramaturgische Beratung, sowie Sensivity Reading erfolgten durch Toks Körner. Vor der Kamera stehen unter anderem Jonas Lauenstein, Victoire Laly sowie die Nachwuchsdarstellenden Wesley Agyei als Taio und Éden Dragheim als seine Stiefschwester Toni. Auch bekannte Figuren aus dem "Löwenzahn"-Universum werden in Nebenrollen zu sehen sein.

"Unser Gartensommer - Neues aus Bärstadt" ist voraussichtlich ab Frühjahr 2027 bei KiKA zu sehen. Redaktionell wird die Serie betreut von Silvia Keil und Annette Walther (KiKA) sowie Susanne Schönhals-Jones und Lea Lothwesen (ZDF).

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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