KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Streaming-Highlights aus dem KiKA-Netzwerk im Juli (7/2026)

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Erfurt (ots)

Die Highlights im Überblick:

aktuell tägliche ARD-Sportschau-Zusammenfassungen der Fußball-WM und Tour de France

Ab 2. Juli 2026 "Träume sind wie wilde Tiger" (KiKA/rbb/NDR)

Ab 5. Juli 2026 "Michel aus Lönneberga" (ZDF)

Ab 5. Juli 2026 "Ostwind"-Filme (hr)

Ab 18. Juli 2026 Neue Staffel "logo! no.front" (ZDF)

Ab 20. Juli 2026 Alle Folgen "H2O - Abenteuer Meerjungfrau" (ZDF)

Podcast-Tipp "Triff KiKA - Werkstattgespräche": "Wir sind mit 'KiKA LIVE' da, wo die Preteens sind."

Tägliche ARD-Sportschau-Zusammenfassungen der Fußball-WM und Tour de France

Sportevent | für Grundschulkinder & Preteens

Bereits seit Turnierbeginn bis zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli 2026 werden auf kika.de und in der KiKA-App Highlight-Videos der ARD-Sportschau zu allen WM-Partien gezeigt. Auch alle Etappen der Tour de France vom 4. bis 26. Juli 2026 sind als kompakte Zusammenfassungen online bei KiKA verfügbar.

Wo schauen? Täglich gibt es Highlight-Videos der ARD-Sportschau auf kika.de und in der KiKA-App.

"Träume sind wie wilde Tiger" (KiKA/rbb/NDR), ab 2. Juli 2026

Der besondere Kinderfilm | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens

Ranji träumt davon, einmal in einem Bollywood-Film vor der Kamera zu stehen. Doch dieser Traum rückt für den zwölfjährigen aus Mumbai in weite Ferne, als seine Eltern beschließen, nach Deutschland auszuwandern. Ein Casting in Indien erweist sich für ihn als einmalige Chance, seinen Traum wahr werden zu lassen.

Wo schauen? Der Spielfilm aus der Initiative 'Der besondere Kinderfilm' ist ab 2. Juli 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"Michel aus Lönneberga" (ZDF), ab 5. Juli 2026

Serienklassiker | UT | für Grundschulkinder

Mit seinem unerschöpflichen Vorrat an Einfällen und Streichen treibt der lebhafte Michel seine Familie und ganz Lönneberga zur Verzweiflung.

Wo schauen? Ab 5. Juli 2026 sind immer samstags weitere Folgen auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"Ostwind"-Filme (hr), ab 5. Juli 2026

Spielfilm-Reihe | UT | für Grundschulkinder & Preteens

Mika verbringt ihre Sommerferien auf dem Gestüt ihrer Großmutter und begegnet dort dem als unzähmbar geltenden Hengst Ostwind. Zwischen ihnen entwickelt sich eine besondere Verbindung, durch die Mika eine verborgene Begabung entdeckt.

Wo schauen? Der erste Teil der Spielfilm-Reihe ist ab 5. Juli 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Die weiteren Filme folgen am 12., 19. und 26. Juli 2026.

"logo! no.front" (ZDF), ab 18. Juli 2026

Debattenformat | UT & DGS | für Preteens

Beim Pro-und-Kontra-Debattenformat "logo! no.front" diskutieren Jugendliche zu einem aktuellen nachrichtlichen oder zielgruppenrelevanten Thema. In der neuen Staffel stehen unter anderen zur Diskussion: Austauschjahr in den USA unter Trump, Klassenchats und kürzere Sommerferien. Gibt es am Ende einen Kompromiss, auf den sich alle einigen können?

Wo schauen? Ab 18. Juli 2026 ist 14-tägig immer samstags eine neue Folge auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"H2O - Abenteuer Meerjungfrau" (ZDF), ab 20. Juli 2026

Animationsserie | UT | für Grundschulkinder

Als drei Mädchen die geheimnisvolle Insel Mako erkunden, werden sie mit einem Bann belegt: Jede Berührung mit Wasser verwandelt sie in Meerjungfrauen. So eröffnet sich ihnen eine faszinierende Unterwasserwelt, in der sie Freundschaften knüpfen, mit Meeresbewohnern kommunizieren und spannende Abenteuer erleben.

Wo schauen? Alle Folgen sind ab 20. Juli 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Podcast-Tipp: "Triff KiKA - Werkstattgespräche": "Wir sind mit 'KiKA LIVE' da, wo die Preteens sind.", ab sofort

Unternehmens-Podcast | für Journalist*innen und Medieninteressierte

Miriam Steinhoff spricht als verantwortliche Redakteurin mit Inka Kiwit über das Preteens-Format "KiKA LIVE" (KiKA). Sie erzählt, wie die Redaktion es schafft, Reportagen, Shows, Schulhof-Trends, Specials und Social Media zu verbinden, wie kein anderes Format und was die Zielgruppe redaktionell so besonders macht.

Wo hören? Die aktuelle Episode des KiKA-Unternehmens-Podcasts ist ab sofort im KiKA-Kommunikationsportal, bei ARD Sounds und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier.

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