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Der KiKA-Kinderredaktionsrat geht in die nächste Runde

Bis zum 7. August 2026 bewerben und bei KiKA mitentscheiden

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Erfurt (ots)

Mit eigenen Ideen etwas bewegen: Für den 5. KiKA-Kinderredaktionsrat sucht KiKA erneut sechs medienbegeisterte Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren, die einen Blick hinter die Kulissen werfen und ihre Sichtweisen einbringen möchten. Bewerbungen sind ab sofort bis zum 7. August 2026 auf kika.de möglich.

Seit 2022 stellt KiKA jährlich einen KiKA-Kinderredaktionstrat auf - ein einzigartiges Partizipationsinstrument, bei dem die Mitglieder Medien und Arbeitsprozesse kennenlernen, an Entscheidungen teilhaben, Ideen einbringen und Angebote mitgestalten. Auch für die nächste Amtszeit sucht KiKA wieder sechs Kinder, die sich ein Jahr lang aktiv einbringen wollen. Das Auftakttreffen findet vom 19. bis 22. November 2026 am KiKA-Standort in Erfurt statt, bei dem die neuen Mitglieder unter anderem das Set vom "KiKA-Baumhaus" sowie das Studio vom KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) besichtigen werden.

"Der KiKA-Kinderredaktionsrat zeigt, wie echte Beteiligung gelingen kann. Kinder setzen eigene Themen, holen die Meinung Gleichaltriger ein und vertreten ihre Ideen vor Entscheidungsgremien. Mit dem KiKA-Kinderredaktionsrat sollen sie einen Raum bekommen, der ihnen gehört und in dem sie gehört werden. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr", so KiKA-Medienpädagogin Anne Reichenbach, Teil des KiKA-Kinderredaktionsrats-Projektteams.

Mehr Informationen zum KiKA-Kinderredaktionsrat und alle relevanten Details zur Bewerbung sind auf kika.de einzusehen.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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