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Zwei Auszeichnungen für Produktionen aus dem KiKA-Netzwerk beim PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026

Internationale Ehrungen für Kinder- und Jugendmedien von ARD, ZDF und KiKA

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Erfurt (ots)

Großer Erfolg für KiKA als gemeinsames Netzwerk von ARD und ZDF beim PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026: Gleich zwei Produktionen wurden beim renommierten Festival ausgezeichnet. Mit "Lenas Hof" (ZDF) und "Die Sendung mit dem Elefanten - Wo stecken die Gefühle?" (WDR) würdigt die Jury hochwertige Inhalte für junge Zielgruppen. Beide ausgezeichneten Produktionen sind aktuell auf kika.de, auf kikaninchen.de, in der KiKA-App und Kikaninchen-App verfügbar.

In der Kategorie Up to 6 Years Fiction wurde "Lenas Hof" (ZDF) ausgezeichnet. Die Serie erzählt von einem Bauernhof mitten im Wald, auf dem unterschiedlichste Tiere zusammenleben. Mit ihren individuellen Eigenschaften, Interessen und Bedürfnissen stehen Vielfalt, Zusammenhalt und gegenseitiges Verständnis im Mittelpunkt der Geschichten. "Lenas Hof" ist eine Produktion der Studio FILM BILDER GmbH. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Ingo Weis.

Die Auszeichnung in der Kategorie Up to 6 Years Non-Fiction ging an "Die Sendung mit dem Elefanten - Wo stecken die Gefühle?" (WDR). Die Spezialfolge widmet sich den großen Gefühlen, die Kinder täglich begleiten - von Freude über Wut bis Angst - und zeigt eindrucksvoll, wie Kinder lernen, mit Emotionen umzugehen. "Die Sendung mit dem Elefanten" ist eine Produktion des WDR. Redaktionell verantwortlich zeichnet Heike Sistig.

Der PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL zählt seit mehr als 60 Jahren zu den weltweit bedeutendsten Festivals für Kinder- und Jugendmedien. Das Festival 2026 fand vom 29. Mai bis 3. Juni 2026 beim Bayerischen Rundfunk in München statt. Rund 400 Programme aus 51 Ländern wurden für den Wettbewerb eingereicht.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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