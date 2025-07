Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA)

Reiseschutz international: In diesen Ländern ist eine Versicherung Pflicht

LTA gibt Überblick zu rechtlichen Vorgaben und Versicherungspflichten für Urlauber

Mannheim (ots)

Ob Backpacking durch Südostasien, eine Rundreise durch Südamerika oder Badeurlaub auf den Seychellen: Wer ins Ausland reist, sollte sich nicht nur um Flug und Unterkunft kümmern, sondern auch um seinen Versicherungsschutz. Denn in vielen Ländern ist eine Reisekrankenversicherung gesetzlich vorgeschrieben oder Voraussetzung für die Einreise. Der Reiseschutz-Anbieter LTA (Lifecard-Travel-Assistance) hat die wichtigsten internationalen Regelungen zusammengestellt - und gibt praktische Tipps für Urlauber.

"Vielen Reisenden ist nicht bewusst, dass sie ohne entsprechende Versicherung gar nicht erst einreisen dürfen - oder im schlimmsten Fall auf hohen medizinischen Kosten sitzen bleiben", warnt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. "Eine umfassende Reiseversicherung ist nicht nur ein sinnvolles Sicherheitsnetz, sondern in vielen Ländern eine klare gesetzliche Anforderung."

Wo eine Versicherung Pflicht ist - und wo sie dringend empfohlen wird

Eine wachsende Zahl von Ländern verlangt bei der Einreise einen konkreten Nachweis über eine gültige Reisekrankenversicherung - teilweise unabhängig davon, ob ein Visum benötigt wird. Zu den Staaten mit Versicherungspflicht zählen neben bekannten Beispielen wie Kuba, Russland oder Iran auch Länder wie Argentinien, das im Mai 2025 eine generelle Versicherungspflicht per Regierungsdekret eingeführt hat.

In vielen Ländern Asiens (z. B. Nepal, Laos, Türkei) ist eine Police ebenso vorgeschrieben, teilweise auch für visumfreie Einreisen. In der Karibik und in Teilen Afrikas (u. a. Seychellen, Togo, Zanzibar) müssen Urlauber bereits bei Ankunft einen gültigen Nachweis vorlegen - oft inklusive spezieller COVID-Abdeckung.

Auch für touristische Reisen in den Schengen-Raum gilt: Wer aus einem visumpflichtigen Drittstaat einreisen möchte, muss eine Krankenversicherung mit einer Mindestdeckung von 30.000 Euro nachweisen - das betrifft beispielsweise Besucher aus Indien, China oder Südafrika. Innerhalb Europas gilt zudem eine Sonderregel: In Italien (inkl. Südtirol) besteht seit 2022 eine Versicherungspflicht für Privat-Haftpflicht auf allen Skipisten.

Ohne Versicherung drohen in den USA extreme Kostenrisiken

Ein Sonderfall sind die USA: Hier gibt es zwar keine gesetzliche Versicherungspflicht für Reisende - doch die medizinischen Kosten zählen zu den höchsten weltweit. Schon eine einfache Notfallbehandlung kann mehrere Tausend US-Dollar kosten. Die LTA empfiehlt daher ausdrücklich, auf einen sehr guten Versicherungsschutz mit möglichst unbegrenzter Deckung zu achten.

"Reiseschutz ist heute keine freiwillige Kür mehr, sondern in vielen Fällen Teil der Einreisevoraussetzungen - unabhängig davon, ob ein Visum notwendig ist oder nicht", sagt Dr. Michael Dorka. "Umso wichtiger ist es, dass Urlauber vor Abreise genau prüfen, welche Policen sie benötigen - und im Zweifel lieber zu umfassendem Schutz greifen". Der LTA-Chef empfiehlt, sich kurz vor Abreise beim Auswärtigen Amt oder der jeweiligen Botschaft des Ziellandes über tagesaktuelle Reisehinweise zu informieren.

Versicherungspflicht für Reisen - ausgewählte Länder im Überblick

Region Beispiel-Länder mit Besonderheiten Versicherungspflicht Europa Alle 27 Schengen-Staaten Mindestdeckung 30.000 EURO, (Schengen) (für visumpflichtige Reisende) zwingend bei Schengen-Visum Osteuropa/ Ukraine, Belarus, Versicherung teilweise auch Nicht-EU Moldau, Rumänien bei visumfreier Einreise erforderlich Südamerika Argentinien, Bolivien, Argentinien seit 2025 mit Ecuador (Galapagos-Inseln) nationaler Versicherungspflicht Karibik Kuba, Jamaika (teils), Teilweise nur COVID-Deckung, Dominikanische Republik, z.T. Online-Nachweise vor Aruba, Bahamas Abflug erforderlich Naher Osten Iran, Jordanien, Libanon, Pflicht auch für visumfreie Vereinigte Arabische Reisen, teils COVID-Abdeckung Emirate, Katar verlangt Afrika & Seychellen, Togo, Marokko, Einreise oft nur mit Inselstaaten Algerien, Zanzibar Versicherungsnachweis Asien & Pazifik Nepal, Laos, Georgien, Versicherungspflicht bei Türkei, Sri Lanka, Visumantrag oder generell Myanmar, Bhutan Nordamerika USA (keine Sehr hohe Gesundheitskosten – (Hinweis) gesetzliche Pflicht) daher dringend umfassender Schutz empfohlen

Europa Italien (Südtirol) – Skipisten Seit 2022 Pflicht (Sonderfall) zur Haftpflichtversicherung beim Skifahren, sonst Bußgelder/Sperrung des Skipasses

Reisende können hier ihren Versicherungsbedarf und ihre Optionen prüfen: www.lta-reiseschutz.de

Über LTA:

Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum siebten Mal in Folge von Focus Money als "Fairster Schadenregulierer" ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.

Original-Content von: Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA), übermittelt durch news aktuell