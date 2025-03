ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 9. März 2025, 18.00 Uhr

ZDF.reportage Hauptsache Schnee!

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 9. März 2025, 18.00 Uhr ZDF.reportage Hauptsache Schnee! Winter in Schladming Film von Rita Stingl und Leo Spors Berge, Schnee und Sonnenschein – der Winter in den Alpen kann märchenhaft schön sein. Der Skizirkus in Schladming erfordert jedoch täglich harte Arbeit. Erst eine gewaltige Logistik sorgt fürs perfekte Urlaubserlebnis. Das kostet. Ob auf dem Berg oder im Tal, auf der Piste oder auf der Hütte – am Werk ist eine riesige Maschinerie an Technik und Personal. Arbeiten im Skigebiet, das klingt erst mal verlockend: tolle Aussicht, gute Laune – ein Job, der Spaß machen könnte. Aber kellnern im Urlaubsparadies – das ist auch hart verdientes Geld. Jana aus Regen in Bayern jobbt auf der Schafalm in Schladming. Die Studentin arbeitet dort in der Wintersaison. Das bedeutet: den ganzen Tag auf den Beinen, Essen und Getränke schleppen, drängelnde Gäste, lange Schichten. Aber es lohnt sich, die Bezahlung ist ordentlich – und Trinkgeld gibt's obendrauf. Es sind keineswegs nur Studenten, die sich etwas dazuverdienen wollen, manche Kollegen kommen von weit her oder nehmen sich extra Urlaub für den Job im Schnee. Tageskarte, Ausrüstung, Unterkunft oder die Jause auf der Skihütte – als Tourist muss man mittlerweile tief in die Tasche greifen, so ein Skiurlaub geht ins Geld. Für eine vierköpfige Familie ist die Pauschalreise ins Warme wohl häufig günstiger als die Ferien im Schnee. Die "ZDF.reportage" wirft einen Blick hinter die Kulissen des Schladminger Skibetriebes: Horden von Pistenraupen arbeiten nachts für den perfekten Untergrund. Bei Schneemangel sorgt ein ausgeklügeltes Schneekanonensystem für weiße Pracht auf Knopfdruck. Die Wintermacher von Schladming, das sind die Pistenretter, die Köche und Kellner, die Mitarbeiter an der Gondel, das Servicepersonal in den Hotels, die Heli-Crew vom "Christophorus 14" und viele mehr. Tausende Menschen sorgen dafür, dass das Winterwunderland jedes Jahr wieder funktioniert.

