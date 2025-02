ZDF

Ägypten, Peru und Südafrika: neue Staffel "Terra X: Faszination Erde" mit Hannah Emde im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Ägypten, Peru und Südafrika sind die Ziele der neuen Staffel "Terra X: Faszination Erde" mit Hannah Emde. Die Wildtierärztin entdeckt in Ägypten gigantische Tierskelette, steigt in finstere Grabkammern und versucht, eine Kobra zu fangen. In Peru erkundet sie extreme Lebenswelten und besucht den Lebensraum des Brillenbärs. Südafrikas Vielfalt an Arten und Landschaften zieht Mensch und Tier in den Bann. Hannah Emde zeigt, wie Südafrika diesen Schatz für zukünftige Generationen bewahren will. Folge 1 und 2 sind ab Mittwoch, 5. März 2025, in der ZDFmediathek verfügbar, Folge 3 ab Donnerstag, 13. März 2025, fünf Jahre lang. Im ZDF startet die Reihe am Sonntag, 9. März 2025, 19.30 Uhr.

Ägypten – Natur schreibt Geschichte

Hannah Emde reist in der ersten Folge der neuen Staffel "Terra X: Faszination Erde" nach Ägypten. Dort erkundet sie gigantische Tierskelette in der Wüste, steigt in Grabkammern hinab und hilft bei einer Ausgrabung auf einer Insel im Nil, der Lebensader des Landes. Hannah Emde erfährt, wie Innovationen wie ausgeklügelte Bewässerungssysteme und ein tiefer Respekt vor der Natur den Ägyptern halfen, ihre Felder optimal zu bewirtschaften und den Wohlstand des Landes zu sichern. Gewaltige Klimaveränderungen und Naturereignisse wie ein Vulkanausbruch auf den Aleuten-Inseln haben die Region im Lauf der Jahrtausende geformt und prägten das Schicksal des Pharaonenreichs.

Peru – Ein Land, vier Welten

Karge Wüstenlandschaften, Gletschergipfel, üppiger Amazonas-Regenwald: In Peru treffen Welten aufeinander. Wildtierärztin Hannah Emde ist mit einer Meeresforscherin an Perus Pazifikküste unterwegs. Dort tummeln sich normalerweise Walhaie, aber in diesem Jahr sind die Fische ausgeblieben. Was könnte der Grund dafür sein? Die Nebelwälder an den Hängen der Anden speichern Feuchtigkeit, speisen Quellen und Bäche – und letzten Endes den Amazonas. Steigende Temperaturen gefährden dieses System. Einer, der helfen könnte, ist der Brillenbär, hierzulande besser bekannt als Paddington. Wie das funktionieren kann, erfährt Hannah Emde von einer Forscherin.

Südafrika – das umkämpfte Paradies

Südafrikas größter Schatz ist seine Natur und ein Land, das dem Rhythmus von zwei Weltmeeren folgt. Die Küste erstreckt sich über 2.000 Kilometer und bietet ideale Bedingungen für eine üppige Meereswelt. Das kalte Wasser des Atlantiks und der warme Agulhasstrom des Indischen Ozeans schaffen nahrungsreiche Jagd- und Brutgebiete für Haie. Das höchste Gebirge des Landes, die Drakensberge, verteilt das Wasser in Flüsse, Seen und Böden und schafft vielfältige Klimazonen. Die Zerstörung natürlicher Lebensräume ist die Hauptursache für den Rückgang vieler Tierarten. Hannah Emde untersucht die Herausforderungen, denen sich Südafrika heute stellen muss, und begleitet Menschen, die sich dem Schutz der Natur verschrieben haben.

Die dreiteilige Dokumentation wird mit Untertiteln, Audiodeskription und in deutscher Gebärdensprache angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16478. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Die Pressemappe und Ansichtsmaterial (nur für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten) im ZDF-Presseportal. - Weitere Folgen der Reihe "Terra X:Faszination Erde" mit Hannah Emde sind in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell