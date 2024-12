Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA)

Sorgenfreier Winterurlaub mit dem umfassenden Reiseschutz von LTA

Zwölf Prozent der deutschen Urlauber benötigen während ihres Urlaubs ärztliche Hilfe

Bei Rettungsflügen drohen immense Kosten

Mannheim

Die kalte Jahreszeit hat begonnen, und viele Deutsche träumen bereits von ihrem Winterurlaub. Ob es in sonnige Gefilde, exotische Länder oder zum Skiurlaub in die Berge geht - jede Reise birgt ihre eigenen Risiken. Allein in den Alpen verzeichnet die Bergwacht jährlich rund 50.000 Rettungseinsätze pro Saison. Um Reisende vor unerwarteten Zwischenfällen zu schützen, bietet die Lifecard Travel Assistance (LTA), einer der führenden Reiseschutz-Spezialisten, maßgeschneiderte Versicherungspakete an, die optimalen Schutz und Service bieten. Kein Standard-Reiseschutz, sondern individuell abgestimmte Lösungen - das macht LTA einzigartig und sichert dem Unternehmen laut aktuellen Studien einen Platz unter den fairsten und kompetentesten Reiseversicherern Deutschlands.

"Gerade im Winterurlaub sind die Risiken hoch. Von Unfällen auf der Skipiste über wetterbedingte Flugausfälle bis hin zu gesundheitlichen Notfällen - jede Reise birgt Unvorhersehbares", sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer von LTA. "Unser Reiseschutz ist so konzipiert, dass Urlauber sorgenfrei in ihren wohlverdienten Urlaub starten können - ganz gleich, wohin die Reise geht."

Winterurlaube in den Bergen: Unfallschutz für die Piste

Für Wintersportler ist die Faszination der Piste ein unersetzliches Erlebnis, doch die Gefahren sind groß. Allein in den Alpen verzeichnet die Bergwacht jährlich etwa 50.000 Rettungseinsätze, und eine Untersuchung der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS) zeigt, dass in Deutschland pro Saison etwa 40.000 Skifahrer auf der Piste verletzt werden. Mit dem LTA-Unfallschutz sind nicht nur die Kosten für ärztliche Versorgung abgedeckt, sondern auch teure Rettungsflüge, die je nach Einsatz schnell Kosten im fünfstelligen Bereich verursachen können. "Unser Pisten-Schutz ist speziell auf Wintersportaktivitäten ausgelegt. Im Notfall sorgt LTA dafür, dass der Transport ins Krankenhaus ebenso gedeckt ist wie die Nachsorge und Rehabilitation", so Dr. Dorka.

Sturmwarnungen, Schneechaos oder Flugausfälle - gerade in der Wintersaison sind Reisende oft mit Wetterkapriolen und logistischen Problemen konfrontiert. Laut einer Studie des Verbandes Deutscher Versicherer (GDV) ist jeder zwanzigste Urlauber von Gepäckverlust betroffen, und bei etwa sieben Prozent der Winterflüge kommt es zu Verzögerungen oder Ausfällen. LTA bietet eine Reiseausfall- und Gepäckversicherung, die Stornokosten, Hotelübernachtungen und Notkäufe bei verlorenem Gepäck abdeckt.

Zwölf Prozent der Urlauber brauchen ärztliche Hilfe im Ausland

Ob auf der Skipiste, im Flieger oder am Reiseziel - gesundheitliche Probleme können jederzeit auftreten. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass etwa zwölf Prozent der deutschen Urlauber während ihrer Reise ärztliche Hilfe benötigen. Die umfassende Reisekrankenversicherung der LTA deckt nicht nur ambulante und stationäre Behandlungen ab, sondern auch den oft teuren medizinischen Rücktransport ins Heimatland. Hier können Kosten im fünfstelligen Bereich entstehen - Kosten, die der LTA-Schutz übernimmt.

Er empfiehlt, sich frühzeitig Gedanken über den passenden Reiseschutz zu machen. "Oftmals können schon vor Reisebeginn unvorhersehbare Ereignisse wie Krankheiten oder familiäre Notfälle dazu führen, dass eine Reise nicht angetreten werden kann", weiß der Versicherungsexperte. Hier hilft die LTAReiserücktrittsversicherung. Sie greift nicht nur bei plötzlicher Krankheit oder Unfällen, sondern auch bei außergewöhnlichen Umständen - selbst wenn der Familienhund oder die Hauskatze erkranken.

Jetzt 10 Prozent Rabatt auf alle Jahrestarife

LTA bietet zwei Tarife an, die flexibel an persönliche Bedürfnisse angepasst werden können. Der modular wählbare Basic-Tarif versichert eine einzelne Reise - ideal für Reisende, die einmalig verreisen und ihren Schutz gezielt anpassen möchten. Der "All-in-One"-Tarif hingegen bietet umfassenden Schutz für alle Reisen und sämtliche Risiken innerhalb eines Jahres. "Gerade Vielreisende und Familien profitieren von unserem All-in-One-Tarif, da er ganzjährig und weltweit greift", erläutert Michael Dorka.

Wer bis zum 31.12.2024 einen LTA-Jahrestarif bucht, erhält 10 Prozent Rabatt auf die Versicherungsprämie.

Über LTA:

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket ("All-in-One") erhältlich. Für seine ausgezeichnete Service-Qualität wurde LTA 2024 zum sechsten Mal in Folge von Focus Money als "Fairster Schadenregulierer" ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: www.lta-reiseschutz.de

