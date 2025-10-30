PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
PW 45/25
15.05 Uhr
Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktuelle Programmtexte beachten:

Montag, 3. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Expositionsmesser, einen Entourage-Ring, zwei Pfautauben von Rosenthal, Ohrringe, zwei Blechspielzeuge und eine silberne Zuckerdose. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Expositionsmesser, einen Entourage-Ring, zwei Pfautauben von Rosenthal, Ohrringe, zwei Blechspielzeuge und eine silberne Zuckerdose.


Dienstag, 4. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Schmuckset, ein Souvenir "Hofbräuhaus", ein Milchkännchen mit Zuckerschale, ein Armband, einen Steiff-Pinguin und eine Roll-Kamin-Uhr. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Schmuckset, ein Souvenir "Hofbräuhaus", ein Milchkännchen mit Zuckerschale, ein Armband, einen Steiff-Pinguin und eine Roll-Kamin-Uhr.


Mittwoch, 5. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Goldcollier, eine Tünnes und Schäl-Bronze, ein Schuco Texi, eine Erinnerungsbrosche, eine Thekenleuchte und eine Glas-Spiegel-Verformung. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Goldcollier, eine Tünnes und Schäl-Bronze, ein Schuco Texi, eine Erinnerungsbrosche, eine Thekenleuchte und eine Glas-Spiegel-Verformung.


Donnerstag, 6. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Diamantring, eine Porzellanplastik, einen Fußball-Wandteller, eine Glasschale, acht Paradox-Krawatten und ein Armband. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Diamantring, eine Porzellanplastik, einen Fußball-Wandteller, eine Glasschale, acht Paradox-Krawatten und ein Armband.


Freitag, 7. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Pfeifer-Tischuhr-Automaten, eine Kette, eine Gallé-Vase, ein Armband mit Brosche, ein Zigarettenetui und Hutschenreuther Zähne. 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

